2025年最初の限定酒「彗LONGMORE 純米吟醸」2025年2月7日(金)より数量限定発売！
株式会社田村商店
株式会社田村商店(本社：熊本県人吉市)は、日本酒ブランド「彗(シャア)」の新ラインナップとして、「彗LONGMORE（ロングモア）純米吟醸」を2025年2月7日(金)より限定発売いたします。
https://www.b-bear.co.jp/product/char/longmore.html
食用米 岡山県産『朝日』× 協会6号酵母
2020年に発売した食用米の「朝日」を全量使用した「彗SIDINGSPRING」。2025年最初の限定品は、5年ぶりとなる朝日米に、協会6号酵母で醸した新たな彗が誕生しました。リンゴやメロンのようなフルーティーな香りが特徴。味は軽やで爽快感がありすっきりとした飲み口。シリーズ特有の彗星のようにスッとキレる後口は健在です。宇宙で夜が明け、絹のように繊細な朝日が差しこむ様をイメージしたデザインに、1975年にサインディング・スプリング展望台で発見されたロングモア彗星の名を冠した本年最初の限定酒（R6BY）です。冷やしてワイングラスでお召し上がりください。
【商品情報】
商品名：彗 LONGMORE 純米吟醸
容量：720ml
Alc：13度
精米歩合：59％
岡山県産朝日米100％使用
日本酒度：-5.0
酸度：1.8
希望小売価格：1,600円+税
※数量限定発売
【会社概要】
会社名：株式会社 田村商店
代表者：代表取締役 伊藤 啓
所在地：熊本県人吉市西間上町812-3
【本件に関するお問合わせ先】
株式会社 田村商店
担当：奥村 弘彬
TEL：0966-26-3488
FAX：0966-26-3489
E-Mail：okumura@toko-t.co.jp