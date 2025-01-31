共立女子大学・共立女子短期大学 佐藤 雄一新学長が就任

写真拡大

共立女子大学・短期大学



佐藤 雄一新学長

共立女子大学・共立女子短期大学（東京都千代田区）は、2024年4月1日より学長を務めた堀　啓二（ほり　けいじ）前学長の逝去に伴い、2025年1月28日より佐藤　雄一（さとう　ゆういち）学長代行が新学長に就任いたしました。


任期は2025年1月28日から2027年3月31日となります。





役職名：共立女子大学・共立女子短期大学　学長
氏名：佐藤　雄一（さとう　ゆういち）
就任日：2025年1月28日
任期：2025年1月28日～2027年3月31日



【プロフィール】


生年月日：1965年3月26日


出身：福島県
学位：文学修士
専門分野：日本語学、日本語教育

学歴： 1987年　千葉大学文学部文学科　卒業


　　　 1992年　千葉大学大学院文学研究科　修了
職歴： 1995年　共立女子大学　国際文化学部　専任講師


　　　 2001年　共立女子大学　国際文化学部　助教授


　　　 2009年　共立女子大学　国際学部　准教授　


　　　 2012年　共立女子大学　国際学部　教授


　　　 2016年　共立女子大学　国際学部　学部長


　　　 2020年　共立女子大学・共立女子短期大学　図書館長


　　　 2024年　共立女子大学・共立女子短期大学　副学長


　　　 2024年　共立女子大学・共立女子短期大学　学長代行



著書：至文堂『文法の時間』（共著）



【関連リンク】


共立女子大学・短期大学 佐藤　雄一（さとう　ゆういち）
https://kyonet.kyoritsu-wu.ac.jp/KgResult/japanese/researchersHtml/T20276190/T20276190_Researcher.html