共立女子大学・共立女子短期大学 佐藤 雄一新学長が就任
共立女子大学・短期大学
佐藤 雄一新学長
役職名：共立女子大学・共立女子短期大学 学長
出身：福島県
1992年 千葉大学大学院文学研究科 修了
共立女子大学・短期大学 佐藤 雄一（さとう ゆういち）
佐藤 雄一新学長
共立女子大学・共立女子短期大学（東京都千代田区）は、2024年4月1日より学長を務めた堀 啓二（ほり けいじ）前学長の逝去に伴い、2025年1月28日より佐藤 雄一（さとう ゆういち）学長代行が新学長に就任いたしました。
任期は2025年1月28日から2027年3月31日となります。
役職名：共立女子大学・共立女子短期大学 学長
氏名：佐藤 雄一（さとう ゆういち）
就任日：2025年1月28日
任期：2025年1月28日～2027年3月31日
【プロフィール】
生年月日：1965年3月26日
出身：福島県
学位：文学修士
専門分野：日本語学、日本語教育
学歴： 1987年 千葉大学文学部文学科 卒業
1992年 千葉大学大学院文学研究科 修了
職歴： 1995年 共立女子大学 国際文化学部 専任講師
2001年 共立女子大学 国際文化学部 助教授
2009年 共立女子大学 国際学部 准教授
2012年 共立女子大学 国際学部 教授
2016年 共立女子大学 国際学部 学部長
2020年 共立女子大学・共立女子短期大学 図書館長
2024年 共立女子大学・共立女子短期大学 副学長
2024年 共立女子大学・共立女子短期大学 学長代行
著書：至文堂『文法の時間』（共著）
【関連リンク】
共立女子大学・短期大学 佐藤 雄一（さとう ゆういち）
https://kyonet.kyoritsu-wu.ac.jp/KgResult/japanese/researchersHtml/T20276190/T20276190_Researcher.html