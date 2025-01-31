『2024-25 TAEMIN WORLD TOUR「Ephemeral Gaze」ENCORE IN JAPAN』2025年1月31日18時よりファンクラブ先行2次受付開始！

株式会社 J HARMONY

TAEMateの皆さまのために

『2024-25 TAEMIN WORLD TOUR「Ephemeral Gaze」ENCORE IN JAPAN』が開催いたします。

さらに、本日(1/31)18時からファンクラブ先行(抽選)2次がスタートいたします！

「2024 TAEMIN WORLD TOUR「Ephemeral Gaze」」での感動をもう一度お届けします。

皆さまのご来場お待ちしております。

【公演タイトル】

2024-25 TAEMIN WORLD TOUR「Ephemeral Gaze」ENCORE IN JAPAN

【公演スケジュール】

■東京/有明アリーナ

2025年4月5日(土) 開場16:00/開演17:00

2025年4月6日(日) 開場15:00/開演16:00

■神戸/神戸ワールド記念ホール

2025年4月19日(土) 開場16:00/開演17:00

2025年4月20日(日) 開場15:00/開演16:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。

【チケット料金】

■一般チケット

\13,800 (税込)

■プレミアムシート

\21,000 (税込)(一般チケット\13,800+アップグレード\7,200)

【枚数制限】

1名様につき各公演2枚まで

【ファンクラブ先行(抽選)2次お申込み】

TAEMIN JAPAN OFFICIAL FANCLUBサイト「FC NEWS」からお申し込みください。

■受付期間：2025年1月31日(金)18:00～2月11日(火)23:59

■当落発表：2025年2月14日(金)18:00～

※ファンクラブ先行期間内に正会員ご入会いただいた方もお申し込み可能です。

【その他チケット販売スケジュール】

※「ファンクラブ先行」で売り切れとなった場合は、以下「プレイガイド先行」や「一般販売」が行われない可能性がございます。

プレイガイド先行(先着)1次

受付期間：2025年2月18日(火)18:00～3月4日(火)23:59

プレイガイド先行(先着)2次

受付期間：2025年3月6日(木)18:00～3月20日(木)23:59

FC限定アップグレード受付(抽選)

受付期間：2025年3月7日(金) 18:00～3月12日(水)23:59

一般販売(先着)

受付期間：2025年3月25日(火)18:00～各公演前々日まで

■問い合わせ

TAEMIN JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局(月～金 10時～17時)

support@taemin.jp

今後の状況により注意事項等に変更・追加がある場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルX(Twitter)にてご案内いたしますので、随時ご確認をお願い致します。

x.com/TAEMIN_JPofficl