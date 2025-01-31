【1/31より】「【まとめ】1月のおすすめ助成金・補助金～設備投資1億円/研究開発25億円/DX450万円/復興3億円など～」の販売を開始しました【助成金なう】
株式会社ナビット
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金をご紹介するための記事を随時販売しております。
2025/1/31(金)より、「【まとめ】1月のおすすめ助成金・補助金～設備投資1億円/研究開発25億円/DX450万円/復興3億円など～」の販売を開始します！
今回は、1月の1ヶ月間で助成金なうに登録された案件の中から、おすすめの補助金をご案内いたします。
全国だけでなく地方自治体の案件も徹底解説します！是非ご覧ください！
☆記事はこちらから↓
https://note.com/joseikin_now/n/n9611bbfe1ff7
ナビットでは助成金・補助金の相談・申請サポートも受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
☆相談・申請サポートはこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆お問い合わせはこちら↓
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com