DigiKey、2024年に110万点以上の新製品と455社の新規サプライヤを追加

Digikey

半導体・電子部品を提供するグローバルオンラインディストリビュータのリーダーであるDigiKey(https://www.digikey.jp/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)は2024年にサプライヤパートナーと新製品（NPI）の両方を拡充したと発表しました。具体的には455社以上のサプライヤを新たに追加したほか、コアビジネス、マーケットプレイス(https://www.digikey.jp/ja/resources/sell-on-dk?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)、「フルフィルメント by DigiKey(https://www.digikey.jp/ja/resources/sell-on-dk?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)」プログラム全般で、110万点以上の革新的な製品(https://www.digikey.jp/ja/new-products?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)を追加しました。

DigiKeyは2024年にポートフォリオを拡充し、455社以上の新規サプライヤと110万点以上の革新的な新製品を追加しました。

DigiKeyのグローバルビジネス開発担当バイスプレジデントのMike Slaterは「DigiKeyは2024年を投資の年と考え、その戦略の重要な一環として、革新的なサプライヤの新製品を提供して市場を育てることに注力しました」と述べ、さらに「昨年、取扱製品とサプライヤのポートフォリオを大幅に拡充したことが過去最高の顧客数に直接結びついています。2025年も引き続き、業界をリードする製品をエンジニアや設計者に提供できることを楽しみにしています」と語りました。

2024年に最近加わった新規サプライヤ(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/new-mfg?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)の例としては、洋上および産業アプリケーション向け高性能センサの設計と製造を手掛けるAmphenol Airmar(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/amphenol-airmar?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)、高品質の通信およびパワーマグネティックスの大手サプライヤであるHALO Electronics(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/halo-electronics?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)、電気機械式スイッチとソリッドステートスイッチの利点を兼ね備えたRFスイッチ製品で小型化、軽量化、省電力化、コスト削減を実現するMenlo Micro(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/menlo-micro?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)、学生や電子工学に興味を持つ人を対象に教育や啓発を目的とした教育用およびホビー用キットを販売するJameco(https://www.digikey.jp/)が挙げられます。

2024年に追加された最近の新製品の例

・Würth Elektronikの高性能インダクタ「WE-MXGI」シリーズ(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/w/wurth-electronics/we-mxgi-series-molded-smd-inductors?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：鉄合金材料で作られており、高効率で低AC損失を実現

・onsemiの4チャンネルeFuseソリューション「NIV3071」(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/o/on-semi/niv3071-4-channel-efuse-solution?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：5mm×6mmの小型コンポーネントに4つの独立チャンネルを搭載し、各チャンネルは誘導性負荷、容量性負荷、抵抗性負荷において2.5Aを処理可能

・Amphenol SSI Technologiesの汎用レベル超音波センサ（GPLUS）(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/o/on-semi/niv3071-4-channel-efuse-solution?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：250種類以上の化学物質に対応し、コストパフォーマンスの高い価格帯を維持

・KnowlesのDLIゲインイコライザ(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/k/knowles-dielectric-labs/gain-equalizers?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：回路設計における損失傾斜を改善する、小型で低コストのソリューション

・STMicroelectronicsのSTM32N6シリーズCPU(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/s/stmicroelectronics/stm32n6-series-cpus?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：コンピュータビジョンやオーディオアプリケーション向けのリアルタイムニューラルネットワーク推論を提供する、電力効率に優れたエッジAIアプリケーションに最適

・Teledyne LeCroyのデジタルオシロスコープ「T3DSO3000HD」（トリガー、デコードオプション付き）(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/t/teledyne-lecroy/t3dso3000hd-series-hd-digital-oscilloscopes?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：電力解析ソフトウェアとMSOプローブはPROMO1製品ラインに標準搭載

・NXPのTri-Radio MCU「RW61x」(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/n/nxp-semi/rw61x-wi-fi-6-tri-radio?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：i.MX RTの性能とTri-Radio、Wi-Fi 6コネクティビティが1つに統合されており、ブリッジ、ハブ、その他の先進的なIoT製品に最適

・Midas Displaysのモノクロ反射型TFTディスプレイ(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/m/midas-displays/mono-reflective-tft-displays?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：直射日光が当たる場所など非常に明るい環境でも機能する省エネディスプレイ

電子部品と自動化製品の世界的なハイサービスディストリビューションのリーダーおよび常時進化するイノベーターとして、DigiKeyは2025年もこうした拡充を継続していきます。DigiKeyが取扱製品とサプライヤをさらに追加していく中で、自動車、AI、エネルギー、産業用オートメーション、IoTなどの分野が成長の主要な推進力となるでしょう。

DigiKeyのポートフォリオにおけるサプライヤと取扱製品について詳しくはDigiKey.jp(https://www.digikey.jp/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)をご覧ください。

DigiKeyについて

米国ミネソタ州シーフリバーフォールズに本社を置くDigiKeyは電子部品やオートメーション製品の最先端の商取引ディストリビューションにおけるグローバルリーダーとして高い評価を受け、先端を走り続けるイノベーターとしても注目されています。DigiKeyは3,000社強のクオリティブランドメーカーの1,590万点を超える部品を提供しており、業界でも屈指の在庫製品の範囲の広さと層の厚さ、即時可能な出荷により、技術的専門性を高めています。さらに、豊富なデジタルソリューション、スムーズなやり取り、作業を効率化するツールにより、エンジニア、設計者、ビルダー、購買担当者をサポートしています。詳細については、以下のリンクをご覧ください。

DigiKeyウェブサイト

米国本社: https://www.digikey.com ;

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