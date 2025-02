桑田卓郎＋く「窯上げうどん」をGallery & Restaurant 舞台裏（麻布台ヒルズ）にて2025年1月25日（土）より開催中。アーティストの作品で食事ができるイベントも

株式会社The Chain Museum

株式会社The Chain Museum(本社:東京都渋谷区、代表取締役:遠山正道、以下「The Chain Museum」)は、アート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker(アートスティッカー)」が運営する、麻布台ヒルズにある飲食併設のアートギャラリー「Gallery & Restaurant 舞台裏」にて、2025年1月25日(土)より、広島県出身で岐阜県多治見市を拠点に活動する陶芸家、桑田卓郎+「く」による展覧会「窯上げうどん」を開催中です。

展示詳細はこちら :https://artsticker.app/events/61844

展覧会について

桑田卓郎は、多治見市の1300年以上続く美濃焼きの伝統を基盤としつつ、その造形に現代的な再解釈を加えた独自の表現で知られています。茶陶文化の伝統技法を用いつつ、大胆な模様や質感を追求した創造性に富む桑田の作品は、世界各地のパブリックコレクションに収蔵されているほか、コムデギャルソンでの展示、TOD’S やLOEWE 、CFCL などファッションブランドとのコラボレーションでも知られています。



本展は、桑田が以前に釉薬を混ぜる為にうどんを捏ねる機械を取り入れたことをきっかけに、スタジオを訪れたゲストにうどんを振る舞うようになったことから着想しています。陶芸に使用する道具と調理器具のイメージを重ね合わせ、うどんを振舞うパフォーマンスも兼ねています。また、桑田の代表作である梅花皮(表面の釉薬が縮れ、その下の素地が見えることで凸作られる凸凹模様を指す)の技法を用いた作品に加え、原点といえる「食」に関する手仕事のクラフトラインの「く」による道具を展示いたします。鮮烈な色とかたちが創り出す彫刻的な要素と、私たちの暮らしに根づいた器や道具といった手仕事の要素が組み合わされることで、日常と芸術という一見すると離れた世界がつながる空間が生み出されます。

会期中には、実際に桑田の作品を使って食事をする体験を実施予定。桑田が自身の多治見のアトリエで来客に振る舞うことがあるという「うどん」を、Gallery & Restaurant 舞台裏の箱石和行シェフがアレンジしてご提供します。観客が作品に積極的に介入してゆく食の実践は、陶芸と私たちの身体が交差する地平をさぐるインタラクティブな試みでもあります。

桑田の伝統に則りつつ挑戦的な新境地を、ぜひ文字通り「味わって」みてください。

桑田卓郎+「く」の作品を使った食事体験

展示タイトルにもなっている「うどん」を試食しながら、実際に作品の器を使うことができるイベントを開催。平日はレストランスペースで、土日はギャラリースペースでお召し上がりいただけます。(予約不要)

また、平日ディナータイム限定で、Gallery & Restaurant 舞台裏の箱石シェフによる、今回の展示のための特別なフルコースをギャラリースペースでお召し上がりいただけます。(電話にて要事前予約)

イベント1.「【平日限定】桑田卓郎+くの作品で、うどんの試食体験 」

桑田卓郎+「く」の作品を実際に使ってうどんを試食していただけます。

日時:【火-金】12:00-15:00 (L.O 14:30)

価格:\1200(税込)

場所:レストラン客席

予約:不要

※体験の時間は30分ほどです

※うどんは売り切れ次第終了です

イベント2.「【土日限定】桑田卓郎+くの作品で、うどんの試食体験 in ギャラリー」

桑田卓郎+「く」の作品を実際に使って展示空間でうどんを試食していただけます。

日時:【土】12:00-20:00(L.O 19:00)/【日】12:00-18:00(L.O 17:00)

価格:\1600(税込)

場所:展示スペース内

予約:不要

※体験の時間は30分ほどです

※うどんは売り切れ次第終了です

イベント3.「【平日ディナー限定】桑田卓郎+くの作品でフルコースin ギャラリー」

桑田卓郎+「く」の作品を実際に使って展示空間で箱石シェフのフルコースを召し上がっていただけます。



日時:【火-金】19:00- ※完全予約制 ※一律で19時からのスタートとなります

価格:\20,000(税込)

場所:展示スペース内 ※相席となる可能性がございます

内容:

・前菜盛り合わせ

・お魚料理

・お肉料理

・ひと口デザート

※コースの内容は一例となっております

予約:店舗へお電話にてご予約ください(舞台裏: 03-5843-7735)

※予約は原則2名様からお受けしております

※1名様からでもご案内できる日もあるのでご相談ください

※2日前まで予約を受け付けております

※キャンセルの場合はお手数ですが店舗までご連絡をお願いいたします。

3日前まで:無料/2日前まで:50%/前日-当日:100%

アーティストバイオグラフィー

桑田卓郎 Takuro Kuwata

1981年広島県生まれ。2001年に京都嵯峨芸術大学短期大学部を卒業後、2002年に陶芸家の財満進氏に師事、2007年に多治見市陶磁器意匠研究所を修了し、現在は岐阜県多治見市で制作しています。

主な展覧会に「工芸未来派」(金沢21世紀美術館、2012)、「Japanese Kōgei | Future Forward」(the Museum of Arts and Design、2015)、「GO FOR KOGEI 2021」(大瀧神社・岡太神社、2021)、「Strange Clay: Ceramics in Contemporary Art」(Hayward Gallery、2022)、「日本現代美術私観:高橋龍太郎コレクション」(東京都現代美術館、2024)があります。

2018年にLOEWE Craft Prize 2018の特別賞、2022年に日本陶磁協会賞を受賞。作品は金沢21世紀美術館、国立工芸館、シカゴ美術館、メトリポリタン美術館、ルベル・コレクションなどに収蔵されています。

く

現代美術作家 桑田卓郎が手掛ける「く」は、日本でも有数の陶芸の街である岐阜県・多治見市の工房で1点1点制作されているクラフトのコレクションです。日本の高い量産技術を用いながら、日々の生活の中に取り入れて使っていただくための器の魅力、新たなデザインの可能性を追求しています。

展示概要

桑田卓郎+く「窯上げうどん」

開催期間

2025年1月25日 (土) ~ 2025年3月16日 (日)

営業時間(2/1(土)~3/16 (日) まで)

ギャラリー【火-日】11:00-20:00

レストラン

【火-金】

ランチタイム/12:00-15:00(L.O.14:30)

※アーティストの器で食べる「うどん」をご提供します。

※特別メニューの提供は、麺が売り切れ次第終了させていただきます。

ディナータイム通常メニュー/17:00-22:00(L.O.21:00)

ディナー特別コース/19:00-(1日1組6名様迄)

※特別コースは完全予約制でのご提供となります。

【土-日】

土/12:00-20:00(L.O. 19:00)

日/12:00-18:00(L.O. 17:00)

※土日は展示スペースでの「うどん」体験イベントを予定しております。

※特別メニューの提供は、麺が売り切れ次第終了させていただきます。

定休日

月曜定休

※月が祝日の場合は翌日が休業日となります。

会場

Gallery & Restaurant 舞台裏

住所

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA B1F

アクセス

東京メトロ日比谷線神谷町駅5番出口より、駅直結 徒歩1分

展示アーティスト

桑田卓郎

主催

ArtSticker (運営元:The Chain Museum)

共催

KOSAKU KANECHIKA

展覧会サイト

https://artsticker.app/events/61844

(C) Atsushi Harata

会場:Gallery & Restaurant 舞台裏

Photo by Ryo Yoshiya

2023年11月に麻布台ヒルズ ガーデンプラザAにオープンしたGallery & Restaurant 舞台裏はアート作品を鑑賞したあとに誰かと語り合いたくなる空間として、お酒や食事を楽しめるスペースを内包しています。ここでは作品と出会うことで芽生えた感情、もしくは混乱や困惑なども一緒にいる誰かと共有することができます。

26坪という限られた空間ですが、展示スペースの裏側に回り込むとそこにはシェフのいるキッチンがあり、冷えた白ワインと気楽な前菜、本格的なコース料理も召し上がっていただけます。美術館に所蔵されるようなベテランのアーティストから、グローバルなマーケットで熱い視線を集める話題のアーティストまで、ときには演劇やダンスのようなパフォーマンスも企画します。

▽Instagramアカウント

https://www.instagram.com/butaiura_artsticker/

ArtSticker(アートスティッカー)について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。

▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store:https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=art.tcm.artsticker

株式会社The Chain Museum概要

社名 :株式会社 The Chain Museum(読み:ザ・チェーンミュージアム)

所在地 :東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 :代表取締役 遠山 正道

▽株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/