MDP、令和6年能登半島地震に関する支援活動のご報告
株式会社エムディーピー
株式会社エムディーピー （MDP, Inc.）
■会社概要
昨年発生した令和6年能登半島地震において被害を受けた全ての皆様に対して、謹んでお見舞いを申し上げます。
デジタルクーポン配信システム「プチギフト(R)」を提供する、株式会社エムディーピー (以下「MDP」、東京都港区、代表取締役：星田 洋伸)は、能登半島地震により被災された方々を支援するため、88,530円の寄付を実施いたしました。
■概要
１.,２.,３.の合計数×10円
１.対象投稿(https://x.com/petitgift_mdp/status/1881507002901229644)をリポスト。
２.対象投稿(https://x.com/petitgift_mdp/status/1881507002901229644)をいいね。
３.@petitgift_mdpと「 #プチギフトンと能登を応援 」をつけてポスト。
対象期間：1月21日(火)～1月23日(木)
期間中の合計数：8,853件
■結果報告の投稿
多数のご協力をいただき、心から感謝いたします。
被災地の一日も早い復旧と復興を心よりお祈り申し上げます。
株式会社エムディーピー （MDP, Inc.）
■会社概要
社名：株式会社エムディーピー （MDP, Inc.）
本社：東京都 港区南青山2-24-15 青山タワービル11F
代表取締役社長：星田 洋伸
設立：2009年07月
URL：https://mdp.inc/
■報道関係者の問い合わせ先■
株式会社エムディーピー 広報部
メールアドレス: pr@md-partners.co.jp
電話:03-6804-6490
■一般の問い合わせ先■
株式会社エムディーピー営業担当
メールアドレス: mdp-support@md-partners.co.jp
電話:03-6804-6490