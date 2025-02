大阪・関西万博に向けて輸出・海外展開マッチングサイトをオープン

独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構(理事長:宮川正 本部:東京都港区)は、近畿経済産業局と連携し構築したビジネスマッチングサイト「Business matching with innovative SMEs in the Kansai region」を1月31日(金曜)に公開しました。これは、2025年大阪・関西万博に向けて中小企業の輸出・海外展開や海外企業との取引を目指し、関西を牽引する中小企業の優れた製品・サービスを世界に発信し、海外企業とビジネスマッチング・商談を行うことを目的としています。

本サイトは、2025年大阪・関西万博に向けた中小機構と近畿経済産業局の新たな協働プロジェクトとして、中小機構が運営するビジネスマッチングプラットフォーム「J-GoodTech(ジェグテック)」を活用したビジネスマッチングサイトです。関西を牽引する産業機器、生活用品など、両機関が推薦するものづくり企業46社を掲載しています。

万博には世界中から海外ミッション団や海外企業等が訪日します。訪日をビジネスの機会に変えるべく、本サイトから掲載企業への商談申し込みを受け付け、中小機構が対面またはオンラインで商談調整および商談時の通訳手配を含むサポートを行います。

中小機構と近畿経済産業局は、輸出・海外展開を目指す中小企業を強力に支援します。

Business matching with innovative SMEs in the Kansai region(イメージ)

英語 https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/en/lp/kinkite/

日本語 https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/lp/kinkite/

<J-GoodTech(ジェグテック)>

中小機構が運営する国内中小企業、大手企業・海外企業をつなぐビジネスマッチングサイトです。国内中小企業27,000社、大手企業1,000社、海外企業9,000社が活用し、輸出・海外展開、新製品開発、共同開発、合弁会社設立など、年間11,000件のマッチングを実施しています。

<近畿経済産業局>

近畿経済産業局は、近畿地区2府5県(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)を管轄している経済産業省の地方支分部局です。各関係機関と密に連携を取りながら、近畿経済の発展を目的として、成長分野の推進や関西の魅力発信・地域経済の活性化等の産業振興から、消費者保護・取引の適正化・エネルギー対策まで幅広く取り組んでいます。

<独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)>

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。