【国際トータルファッション専門学校】2月9日（日）開催！学生が全プロデュース！卒業制作ファッションショー

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループ 学校法人 国際総合学園 国際トータルファッション専門学校（以下「本学」、新潟県新潟市）では2025年2月9日（日）に「NITF卒業制作ファッションショー」を行います。

開校から79年の歴史を誇る本学で学習活動の集大成として毎年行われている卒業制作ファッションショー。昨年は約350名の来場者の方々に観覧いただきました。

写真は昨年実施した際の様子

今回は「FULL」というテーマのもと、学生たちが企画・衣装制作・ヘアメイク・演出を全てプロデュースし披露いたします。今年の3月にファッション業界に旅立っていくファッションデザイン科、コスチュームデザイン科、ファッションビジネス科、ファッションプロデュース科、ファッションスタイリスト科、ファッション専攻科の学生の雄姿をぜひともご覧下さい。

写真は昨年実施した際の様子

■ ＮＩＴＦ卒業制作ファッションショー ［入場無料］

【日時】2025年2月9日（日） 開場13:00 開演14:00～15：00

【場所】新潟市民プラザ（NEXT21 6F）新潟市中央区西堀通866

【お申込方法】お電話、もしくはホームページ内の予約フォームにて受付

予約フォームはコチラ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScomOvGJh2jguQzcb-WJ3A9Z4Odxje80tgQv3z7hVUyjP5qTw/viewform)

【イベント情報】https://nitf.jp/23469/

※一般の方もご来場いただけますが、席数に限りがございますので、埋まり次第受付を終了いたします。予めご了承ください。

写真は昨年実施した際の様子

■ 国際トータルファッション専門学校について

1945年、前身となる岩崎服装学院の創設より79周年を迎える新潟県唯一の服飾系の専門学校です。

日本・世界で活躍する業界のプロを講師として招いての直接指導や日本を代表する企業とのコラボ授業が充実など、実践的なカリキュラムを通じて変化するファッション業界で活躍できるプロフェッショナルを育成します。

設置学科：ファッションデザイン科、コスチュームデザイン科、ファッションスタイリスト科、 ファッションビジネス科、トータルファッション・大学科、ファッションベーシック科通信制

※ファッションプロデュース科は2024年度入学生からファッションビジネス科に統合。

＜国際トータルファッション専門学校 公式HP＞ https://nitf.jp/

学校法人 国際総合学園 国際トータルファッション専門学校

所在地：新潟県新潟市中央区古町通7番町935 ＮＳＧスクエア３Ｆ

Tel: 025-226-6601 Fax: 025-226-6602

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する108法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/