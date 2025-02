Layout GOOD LIFE STORE 沖縄国際通りホテルコレクティブ１Fに全国から暮らしを彩るライフスタイルブランドが集結！！2/6スタート

・コンセプト

株式会社 it company

Layout GOOD LIFE STOREは、Layoutが全国からセレクトした「いいモノ・いい人」を紹介するライフスタイルブランド。

沖縄はもちろん、全国の仲間たちと一緒に国内外から沖縄を訪れる人々に「旅先で心にトクンと響く素敵な出逢いと発見を!」をコンセプトに「人とモノ」、「人と人」をつなげていきます。

・リニューアルオープンに先駆けて

2025年4月のLayout OKINAWA店(那覇市 西)のリニューアルに伴いオープンするLayout GOOD LIFE STORE をホテルコレクティブで紹介。

・Layoutが集めた気のいい仲間たち

「好きがあふれる暮らし」には、日本の伝統を守る老舗をはじめ、アパレル、インテリア、雑貨、そしてお菓子など、日々の暮らしを彩るアイテムを紹介している”気のいい仲間たち”が沖縄那覇 ホテルコレクティブに集結する。

・30ブランドに拡大

2023年には6ブランドで開催した「好きがあふれる暮らし」、2回目となる今回は全国から30ブランドが集結する。

・旅先で「トクン」とする出逢いを

沖縄県内の方に限らず、国内外の旅行者にLayoutがセレクトした「日本のいいモノ」をご紹介し、旅先で「トクン」と心に響く何かを発見する楽しみをご紹介するとともに、沖縄で「人と人」、「人とモノ」、「人と思い」が出逢うきっかけを作る。

・はじまりは人との出逢い

Layoutが大切にするのは「人との出逢い」。

ラグ選びと同じように、アイテムを選ぶときはそのモノに携わる人との出逢いからはじまります。

Layoutと同じ価値観を持ち、お客様を大切にする想いのあるブランドさんだけをLayout GOOD LIFE STOREでご紹介します

〇イベント情報

期間:2025年2月6日~3月31日

会場:ホテルコレクティブ 1F テナントスペース

営業時間:11時~18時

広報担当:前田 09047031286

https://shop.layout.casa/news/event-news/229379/

〇出店ブランド一覧

青柳総本家(愛知) / 石田製帽(岡山) / Waters(沖縄) / UNTEN(沖縄) / 岡半(埼玉) / Kakapo(長野) / Grrrounds(沖縄) / GREENS FOR GOOD(沖縄)/ 小嶋庵(京都) / 炭酸デザイン室(滋賀) / 茶樓雨香(沖縄) / TALKYPEOPLEAP(東京) / tokyobike(東京) / PASS THE BATON(東京)/ Giraffe(東京) / bambooforest(青森) / PLAZA HOUSE(沖縄) / PAYSAN(石川) / HOZUBAG(京都) / 堀井七茗園(京都) / Masht star(東京) / まるた窯(福岡)/ MIX life-style(沖縄) / 八百繋(沖縄) / 羊羊 YOYO AN FACTORY(沖縄) / 任嶼 rayh lab(台湾)/ layout cafe(沖縄) / Layout(東京・沖縄)

<出店ブランド(一部)>

・日本の伝統工芸

■丹嘉(京都・伏見人形)

伏見人形は江戸時代後期に最盛期を迎えた最も古い郷土玩具です。

鮮やかな色合いとユニークな表情が魅力です。

■小嶋庵(京都・京提灯)

職人が竹を割り、竹ひごを作ることからはじまる京都伝統の提灯。

会期中はワークショップも開催する。

(予約制 2/22・23・24)

・お菓子

■青柳総本家(愛知・和菓子)

145年の歴史をもつ「ういろう」をはじめ「かえる饅頭」や「ケロトッツォ」など愛らしいお菓子を紹介する。

・前回の画像

・Layoutのラグたちも集結

Layoutが、現地旅して人々と触れ合いながら譲り受けた個性あふれるラグたちはそのすべてが一点モノ。人気のトライバル/ヴィンテージラグ、遊牧民の絨毯ギャッベをチェアマットサイズからリビングサイズまで幅広くラインナップし、お客様の暮らしに合わせたラグたちをご紹介。

・高品質のラグを提供テヘラン自社工房

ラグは現地で手に入れてからお客さまにご紹介するまでに、どれくらい手を入れているかによってコンディションに大きな差が生まれるため、Layoutでは高い品質を保つために現地の自社メンテナンス工房で熟練の職人たちが時間をかけて修理、仕上げ、クリーニングまでを担っている。

・株式会社 it company について

ペルシャ絨毯を筆頭に一般の方には馴染みがなく、ともすれば敷居が高くなりがちなハンドメイドラグの業界にあって、ハンドメイドラグのセレクトショップLayoutは「ラグの魅力を広く一般に伝える」ためにカジュアルで親しみやすいブランディングを続けてきました。大切にしているのは「人と人とのつながり」。スタッフひとり一人がお客様のお話を聞きながら丁寧にご提案し、自分たちのラグ愛をお伝えしています。

沖縄で取り扱うこととなった北欧ヴィンテージ家具においても専門家の指導の下、自分たちですべてメンテナンスすることで家具への愛をもってお客様にその魅力を伝えられると考えています。

2024年には沖縄県宜野湾市に「その日の気分で器を選んでスープを愉しむ」をコンセプトにしたカフェをオープン。