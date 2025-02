ÆüËÜ¿Í½é¡ªcosmobloomÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¡±ÊÅí»Ò¤¬The 7th edition of Women in Tech(R) Global Awards¤Ë¤ÆMost Disruptive Award¤ò¼õ¾Þ¡ª

株式会社cosmobloom

宇宙空間での大型構造物の実現を目指す株式会社cosmobloom(本社:東京都大田区、代表取締役/CEO:福永桃子、以下「cosmobloom」)はこの度、2024年11月にパリで開催されたThe 7th edition of Women in Tech(R) Global Awardsにて代表取締役の福永桃子が日本人初としてのMost Disruptive Awardを受賞したことをお知らせいたします。

提供:Women in Tech(R)

Women in Tech(R) Global Awardsは、Aspiring Teen Award、Best Ally Award、Most Impactful Initiative Award、Most Disruptive Award、Woman in Web3 Award、GREENTECH Start-Up Award、TECH DIPLOMACY Award、Global Leadership Women in Tech(R) Award、women in tech(R) Lifetime Achievement Awardの9つの賞について、中南米、北アメリカ、アフリカ、ヨーロッパ、APAC(アジア太平洋)、MENA(中東および北アフリカ)、CCA(コーカサスおよび中央アジア)から成る7つの地域で受賞者を選出し、パリにて最終的なグローバルウィナーを決定する授賞式です。福永は、学生時代に取組んでいた宇宙大型構造物の構築技術を社会に還元することを目指し、2023年にcosmobloomを設立。運用が終了した衛星を軌道廃棄するデオービット装置の開発を通じたスペースデブリ問題への取り組みをはじめとし、いまだ実現されたことない膜面アンテナ、将来の宇宙太陽光発電システムの実現に向けた取り組みを高く評価いただき、この度Most Disruptive Awardの受賞に至りました。

代表取締役/CEO 福永桃子のコメント

「この度、Most Disruptive Awardという素晴らしい賞をいただき、大変光栄に思っております。APACで受賞した際にも非常に驚きましたが、まさかGLOBALでも受賞させていただけるとは想像もしていませんでした。宇宙業界にいると女性に出会う機会が少なく、そのような中、Women In Techにて非常に活気あふれ、世界の何かのために取り組む素敵な女性の皆さんと出会うことができました。受賞したことだけでなく、このような方々と出会えたことも人生の財産です。素敵な方々の中から選んでいただいたということを胸に、これからも励んで参りたいと思います。」

株式会社cosmobloomについて

cosmobloomは、日本大学理工学部航空宇宙工学科宮崎研究室(現JAXA 宇宙構造システム研究室)を前身とした、膜やケーブルといった極めて柔軟な構造(以下、ゴッサマー構造)を用いた宇宙構造物に係る解析・設計・開発を担う企業です。cosmobloomのコア技術はゴッサマー構造の解析技術です。研究室時代に開発をした非線形弾性動力学解析コードNEDAは、2010年にJAXAが打ち上げた小型ソ-ラー電力セイル実証機IKAROSの膜面展開シミュレーションに利用され、ソーラーセイルを主推進装置として利用する世界初の惑星間航行の成功に貢献した実績あるツールです。cosmobloomはコアであるNEDAと宇宙機開発の経験を用いて、ゴッサマー宇宙構造物の解析・設計・開発を検討しているお客様に実現可能なソリューションを提供します。そして、企業活動を通して私たちの企業理念である、「常に挑み、ともに作り、すべての人が希望を持てる世界の実現」に向けて取り組んでいきます。

cosmobloomウェブサイト:https://cosmo-bloom.com/

Women in Tech(R) Globalについて

Women in Tech(R) Global は、STEAM分野においてより多くの女性が活躍できるよう支援することを目的として、2018年にAyumi Moore Aokiによって設立された非営利組織です。フランスのマクロン大統領からの後援を受けており、UN Womenとの覚書を締結しています。また、協賛企業としてAmazon、Omnicom Precision Marketing Group、Mastercard、AXAなど多数の企業が参画しています。

Women in Techウェブサイト:https://women-in-tech.org/

Women in Tech(R) Global Awardsウェブサイト:https://womenintech-awards.com/