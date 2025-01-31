松山千春が開催した『シンガーソングライター発掘オーディション』で最優秀賞に輝いたシンガーソングライター小川哲央 メジャーデビューデジタルシングル「スノードロップ」のミュージックビデオを公開
フォークシンガー松山千春が2022年に開催した『シンガーソングライター発掘オーディション』で最優秀賞に輝いたシンガーソングライターの小川哲央が日本コロムビアから2025年1月15日（水）に発売したメジャーデビューデジタルシングル「スノードロップ」のミュージックビデオを公開した。
「スノードロップ」は1月22日付のBillboard Heatseekers Songsで11位、1月29日付で16位とラジオを中心にオンエアされたことでランクインしている。
2月8日（土）にはSTVラジオ「ごきげんようじ 雪まつり公開生放送 in STVホール」にゲスト出演することも決まっている。
今後の情報は日本コロムビアのHPと小川哲央のSNSにてチェックしてほしい。
「スノードロップ」ミュージックビデオ
https://www.youtube.com/watch?v=aeoeOuMOcXQ
＜リリース情報＞
2025年1月15日(水)発売
メジャーデビューデジタルシングル『スノードロップ』
＜収録曲＞
1.スノードロップ 2.シェリー 3.橋戸公園
■プロフィール
本名 小川哲央(おがわ てつお)
生年月日:1999 年 5 月 28 日
血液型:0 型
趣味・特技:演技・落語鑑賞・読書
中学 1 年でフォークソングに出会い、自分の心の中にある美しい景色を音楽にしたいと曲作りを始める。
2022 年 8 月 8 日「松山千春シンガーソングライターオーディション」で最優秀賞受賞。
<レギュラーラジオ>
2022 年 10 月スタート
FM NACK5「小川哲央の夜の喫茶室」 (毎週火曜日 26:40~10 分番組)
＜SNS＞
X：https://x.com/ogawa__tetsuo
Instagram：https://www.instagram.com/ogawa__tetsuo/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC6edWgV-8Ud1NbGdEPC2Vog
＜オフィシャルHP＞
https://columbia.jp/ogawatetsuo/