2月10日はニットの日！ワードローブの「いつメン」になる、素材・機能性・デザインにこだわった『いつ綿ニット』を1月31日(金)より販売開始！【オシャレウォーカー】

株式会社mighty

株式会社mighty（代表取締役社長：木下修一）が運営するファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」は、オリジナルブランドであるn'OrLABELより、コットン100％でちくちくしない優しい肌触りと、嬉しいマシンウォッシャブルが魅力の「綿ニットクルーネックプルオーバー」を1月31日(金)に販売開始いたします。（一部店舗では1月24日より先行販売中）

n'OrLABELの新定番アイテム【いつ綿ニット】

コットン100％で「ちくちくバイバイ！」

ニットなのに洗濯機でお手入れらくちん！

デザインも細部までこだわり抜いた1着

豊富なカラーバリエーション

商品ページはこちら :https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/knit/11tn09j?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250131アイボリーイエローピンクライトブルーチャコールブラック

商品詳細

n'OrLABEL綿ニットクルーネックプルオーバー(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/knit/11tn09j?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250131)

商品番号：11tn09j

価格：\3,960（2/6(月)までの期間限定価格で\3,168）

サイズ：フリー

カラー：アイボリー、イエロー、ピンク、ライトブルー、チャコール、ブラック

ちくちくバイバイ【いつ綿ニット】シリーズは他デザインも展開中！

商品ページはこちら :https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/knit/11tn09i?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250131

商品詳細

n'OrLABEL綿ニットリブプルオーバー(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/knit/11tn09i?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250131)

商品番号：11tn09i

価格：\3,590

サイズ：S～M、L～LL、3L

カラー：アイボリー、イエロー、杢グレー、ブラック

商品ページはこちら :https://www.osharewalker.co.jp/c/cardigan/11tn09k?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250131

商品詳細

n'OrLABEL綿ニットダブルジップリブカーディガン(https://www.osharewalker.co.jp/c/cardigan/11tn09k?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250131)

商品番号：11tn09k

価格：\3,960

サイズ：1、2

カラー：グレージュ、ブルー、ブラック

n'OrLABELについて

シーズンテーマ

”fluffy metallic”

シャギーニットなど毛足の長いふんわりとした素材や、メタリックやラメといったトレンド感あるマテリアルが着こなしのスパイスに。

ベーシックカラーだけではなく遊び心のあるアクセントカラーもラインナップ。

n’OrLABELらしい配色デザインやオリジナルパターンで、ヒトクセあるカジュアルアイテムを提案します。

Brand page：https://www.osharewalker.co.jp/s/nor/

WINTER LOOK BOOK：https://www.osharewalker.co.jp/s/lookbook/norlabel_2024winter/

AW LOOK BOOK：https://www.osharewalker.co.jp/s/lookbook/norlabel_2024aw/

ブランドコンセプト

ほかにない、私のデイリーウェア

毎日の生活を心地よく自分らしく過ごすための服。遊び心を取り入れた、大人のカジュアルスタイル。

Instagram:https://www.instagram.com/norlabel_official/

会社紹介

＜株式会社 mighty＞

2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。

ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。

本社・ロジスティクス本部/〒594-0083 大阪府和泉市池上町２丁目１-15

大阪本部/〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目４-８ 長堀プラザビル２階

コーポレートサイトはこちら

https://www.osharewalker.jp/

＜ファッション通販サイト osharewalker＞

n'OrLABEL、somari imagination、kOhAKU の3ブランドを展開。

自社パターン、生地へのこだわり、オリジナルの品質基準など、妥協しない商品企画をおこなっています。

さらにデザイン企画・品質管理・販売企画・発送・顧客対応まで、内製化を実現しています。

＜オンラインショップ＞

公式: https://www.osharewalker.co.jp/

楽天市場: https://www.rakuten.ne.jp/gold/osharewalker/

Yahoo!ショッピング: https://store.shopping.yahoo.co.jp/osharewalker/

auPAY マーケット: https://plus.wowma.jp/user/34756398/plus/

ZOZOTOWN: https://zozo.jp/shop/osharewalker/

SHOPLIST: https://shop-list.com/women/brand/osharewalker

MAGASEEK: https://www.magaseek.com/shop/top/sh_MITOWK-tr_s

Amazon: https://amzn.to/40TIbVZ

＜Instagram＞

公式店 Instagram: https://www.instagram.com/osharewalker_officialsite/

楽天市場店 Instagram: https://www.instagram.com/osharewalker_official/

n'OrLABEL Instagram: https://www.instagram.com/norlabel_official/

somari imagination Instagram: https://www.instagram.com/somari_imagination/

kOhAKU Instagram: https://www.instagram.com/kohaku___official/

＜X（旧Twitter）＞

公式X: https://twitter.com/osharewalker_0