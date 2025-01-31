auカブコム証券が三菱UFJ銀行の完全子会社に（1月31日・予定どおり） 「三菱UFJ eスマート証券」として新たにスタート（2月1日・予定どおり）
auカブコム証券株式会社（代表取締役会長兼社長 二宮 明雄、以下「auカブコム証券」）は本日1月31日、予定どおり、株式会社三菱UFJ銀行（取締役頭取執行役員 半沢 淳一、以下「三菱UFJ銀行」）が100%出資する完全子会社となりました。また、明日2月1日、予定どおり「三菱UFJ eスマート証券株式会社」へと改称し、新たなスタートを切ります。引き続き変わらぬご愛顧のほど、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
１．親会社以外の株主の異動年月日
2025年1月31日
２．異動が生じた経緯
2024年11月14日付で株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（代表執行役社長 亀澤 宏規、以下「MUFG」）等が発表した「MUFG-KDDI協働のNext Step（協業2.0）について」（※1）の一環。
３．異動した親会社以外の株主
auフィナンシャルホールディングス株式会社（代表取締役社長 石月 貴史、以下「auフィナンシャルホールディングス」）
４．異動前後における当社親会社と親会社以外の株主が保有する当社の議決権の数に対する割合
（１）三菱UFJ銀行
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86540/table/75_1_1c0311d0532ca6955943266c1b247213.jpg ]
（２）auフィナンシャルホールディングス
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86540/table/75_2_aad80983e47f784e35cff76c1f7ebd88.jpg ]
５．今後の見通し
当該異動によるauカブコム証券の業績への影響はありません。
（※1）MUFG等のプレスリリース「MUFG-KDDI協働のNext Step（協業2.0）について」
https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2024/pdf/news-20241114-001_ja.pdf
KDDI等のプレスリリース「KDDI-MUFG協働のNext Step（協業2.0）に関するお知らせ」
https://newsroom.kddi.com/news/detail/kddi_nr_s-19_3593.html
auカブコム証券株式会社
金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第61号
銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号
電子決済等代行業者登録：関東財務局長（電代）第18号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会