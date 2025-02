～スポーツ界の多様なキャリアを応援～「Diverse Sports Career Event 2025」2025年2月20日（木）オンライン開催決定！

パーソルキャリア株式会社

転職サービス「doda」(https://doda.jp/)などを提供するパーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)(本社:東京都港区、代表取締役社長:瀬野尾 裕)が運営するスポーツビジネスメディア「ONGROUND」(https://onground.doda.jp/)は、スポーツ界の多様なキャリアを応援するイベント「Diverse Sports Career Event 2025」を2月20日(木)にオンラインで開催することをお知らせします。

「Diverse Sports Career Event 2025」特設サイト:https://onground.doda.jp/event/DSC2025(https://onground.doda.jp/event/DSC2025)

「Diverse Sports Career Event 2025」について

スポーツ界の多様な人材のキャリア進出と活躍を応援するイベントです。スポーツ団体への転身・参画について理解を深める場として、現役スポーツ団体理事をゲストにお迎えし、「スポーツ界におけるキャリア」「日本スポーツ界の未来」をテーマにしたトークセッションを実施。また、各スポーツ団体による採用説明会では、具体的な募集内容やはたらき方など、リアルな情報をお伝えいたします。各コンテンツを通じて、多様な人材がスポーツ界で輝くためのヒントを紐解きます。

「Diverse Sports Career Event 2025」開催背景

スポーツ庁では、「スポーツ・インテグリティ推進事業」※として、スポーツ界のインテグリティ(透明性・公平・公正性)確保を図るため、ガバナンス強化やスポーツ仲裁活動の推進、スポーツ団体における女性役員をはじめとする多様な人材の比率向上に向けた支援を行っています。

パーソルキャリアは「スポーツ・インテグリティ推進事業」に賛同し、「スポーツ団体における女性役員をはじめとする多様な人材の育成・マッチング事業」を受託・推進しています。これからも、本イベントなどを通じて、スポーツ産業のさらなる発展に貢献して参ります。

※スポーツ庁「スポーツ・インテグリティ推進事業について」https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/1404865.htm

「Diverse Sports Career Event 2025」 概要

特設サイト: https://onground.doda.jp/event/DSC2025#about

開催日時:2025年2月20日(木)17:45~20:00

プログラム内容:

・トークセッション1 「スポーツ業界の多様な人材と展望について」

・トークセッション2 「スポーツ業界に転身したリーダーに問う”スポーツ業界の未来“」

・各スポーツ団体による役員候補の募集・採用説明会

参加団体一覧:

・公益財団法人 日本自転車競技連盟

・一般社団法人 日本車いすカーリング協会

・一般社団法人 日本パラダンススポーツ協会

参加資格:社会人の方・スポーツ業界への転職に興味がある方・スポーツ業界の求人にご興味がある方

参加費:無料

定員:900人

使用ツール:オンライン(Zoom)

お申し込み締切日:2025年2月17日(月)23:59

■パーソルキャリアのスポーツビジネスメディア「ONGROUND(オングラウンド)」について

「ONGROUND」(https://onground.doda.jp/)は、スポーツ業界ではたらく人たち、これからはたらきたい人たちのキャリアを応援するパーソルキャリアのスポーツビジネスメディアです。「Grow your career on the ground of sports.(スポーツの現場に立ち、キャリアを育もう)」をブランドスローガンに掲げ、スポーツ業界やスポーツに携わる仕事でキャリアを育むための情報を発信しています。

■パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)について< https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) >

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて :https://www.persol-career.co.jp/mission_value/(https://www.persol-career.co.jp/mission_value/)