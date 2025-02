¡Ú1/31»¨»ïÈ¯Çä¡Û¡ØMen¡ìs PREPPY(¥á¥ó¥º¥×¥ì¥Ã¥Ôー)¡Ù2025Ç¯3·î¹æ¡Ö¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¥á¥ó¥º¥×¥ì¥Ã¥ÔーÉôÌç2024－2025¡×

株式会社ヘリテージ

株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア『Men's PREPPY(メンズプレッピー)』2025年3月号「リアルトレンド大賞メンズプレッピー部門2024-2025」が1/31に発売。

『Men’s PREPPY』2025年3月号/リアルトレンド大賞メンズプレッピー部門2024-2025

ヘアサロン発メンズトレンドヘアNo.1作品が今年もここから誕生する!

メンズ美容専門誌『Men’s PREPPY』2025年3月号の特集は「リアルトレンド大賞メンズプレッピー部門2024-2025」。月間読者投票で1位を獲得したヘアスタイリスト12名が一堂に会し、メンズヘア作品の年間No.1を決める毎年恒例のアワード企画です。今年も写真家・松山優介氏による撮り下ろしを終え、一挙公開。『Men's PREPPY』読者が決める今年一番のヘア作品は誰が勝ち取るのか。匿名でラインナップされるノミネート作品を見ながら、作品を制作したスタイリストを予想するのも恒例のお楽しみ。目利きの読者からの投票でグランプラプリが決まる「リアルトレンド大賞」に、今年も業界内外からの注目が集まります!

Men’s PREPPY』2025年3月号/リアルトレンド大賞メンズプレッピー部門2024-2025

今月注目の「ミニウルフ」はスタイリング次第でデザイン幅無限大。

その日のファッションに合わせて、ヘアも切り替えたい。いま長めのショートに移行するメンズが増えるなか、そんなニーズに応えることができるヘアスタイルが人気の兆し。今回ヘアサロン「siki(シキ)」の岡村賢志郎さんが提案してくれた「ミニウルフ」は、スタイリング次第で雰囲気をガラリと変えることができる、スタイルチェンジ自在のスタイルだ。スパイキーショートから伸ばし始めのお客様へのアプローチに、ドハマりすること間違い無しのデザインを今こそ習得しよう。

▼CONTENTS

REAL TREND AWARDS 2023-2024

リアルトレンド大賞メンズプレッピー部門

小林賢司(LECO)、石井里奈(LIPPS?hair?渋谷)、悠馬(Dayt.)、泰斗(Cocoon銀座)、楽人(QUQU)、yasu(Dot+LIM)、佐藤?龍(GROOMER/S?TOKYO)、瀬ノ口竜也(huge)、春宮雅之(THE?STRAMA)、貴龍(RECTA)、小林裕司(Cue_)、HARUTO(DaB?DAIKANYAMA)

NEXT New Comers部門 ノミニー発表

リアルトレンド大賞2024-2025投票方法&イベントのお知らせ

SPECIAL INTERVIEW 1

末澤誠也(Aぇ! group)

めざせ! 保湿男子

高橋恭平(なにわ男子)

【Regular企画】

THE MONOCHROME 岡村健太郎(nanuk)/Men's Beauty Topics#1/MP ENTERTAINMENT#01 Travis Japan/MP ENTERTAINMENT#02 SHOWbiz 2025/ TREND HAIR 岡村賢志郎(siki)/K STYLE MAKEUP LESSON jina(G.N.M GUNHEE&MUJIN)/The Real Timeless Art 宮本隼輔(MR.BROTHERS CUT CLUB)/あの人、あのサロンのあの技が見たい! 尾上雄輝(THE MAN Leverage New York)/NEXT New Comers 浅見彩也香(RET?UCH by fifth)

【MP通信】

私の気になるあの人。内田聡一郎(LECO)×山田千恵(DaB)/KILLER WARDROBE 小池隆太(TAKESHI’S BARBER)/シネマ・サロン 田口拓磨(TEAL baber)/IMAGE BOARD/メイク男子図鑑 福住亮介(REDEAL SHIBUYA)/Assistant Diaries 長島吏紅、小原隼人(RET?UCH by fifth)/LOCAL BARBER 大賀貴富(理容室 ZET hair)

▼ 雑誌情報

誌名:Men's PREPPY 2025年3月号 Vol.261

タイトル:リアルトレンド大賞メンズプレッピー部門2024-2025

発売日:2025年1月31日

価格(税込):1,870円

発行:株式会社ヘリテージ

▼ Men's PREPPY(メンズプレッピー)とは

Hair & Beauty Trend For Professional!美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア。今や男性もヘア、スキンと美意識は高まるばかり。そんなニーズに応えようと頑張る理美容師に向けて成功事例をたっぷり紹介。カッコいい男性をプロデュースするノウハウがぎっしり詰まっています。

