1月31日18時よりSuper Early Birdチケット販売開始!!『World DJ Festival Japan 2025』
■日程：2025年6月28日（土）29日（日）
■会場：幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール （千葉市美浜区）
Super Early Birdチケットはアーティスト発表前にご購入いただける先行販売チケットで、通常よりもお得にお買い求めいただくことができます。
Super Early Birdチケット販売情報
2Days チケット（GA）2日間通し：\30,000-
2Days Premiumチケット（PGA）2日間通し：\50,000-
2Days U23チケット（UGA）2日間通し：\20,000-
2025年1月31日18時より、
公式HP(http://worlddjfestival-jp.com/ticket)にて発売開始！
※本チケットは18歳以上の方にご購入いただけます。
・WDJF 日本初上陸！
韓国No.1！アジアNo.1の動員数を誇るWorld DJ Festivalの世界進出第一弾！
World DJ Festival Japan 2025 では、[Universe＆Fantasy] をコンセプトに、多彩な音楽が織りなす無限の宇宙へと皆様をご招待します。
最先端のテクノロジーによる斬新な演出と、世界最高峰のDJたちのコラボレーションによって、壮大な宇宙の物語が今始まります。
・World DJ Festivalとは
世界トップクラスのDJ/プロデューサーと世界最高峰のプロダクションチームの技術力と最高の演出力で圧倒的な規模のステージから感動的な瞬間をお届けするEDMフェスティバルです。
2024年の韓国開催時にはTHE CHAINSMOKERS（ザ・チェインスモーカーズ）をヘッドライナーに迎え、2日間で9万人動員を突破。2023年以前には、Zedd（ゼッド）、ERIC PRYDZ（エリック・プライズ）、KSHMR（カシミア）、Nicky Romero（ニッキー・ロメロ）、ODEZA（オデッザ）、AVICII（アヴィーチー）といった大人気アーティストたちを多数ラインナップ、今回のラインナップも乞うご期待。韓国オフィシャルサイト(https://wdjfest.com/)
「World DJ Festival Japan 2025」公演概要
■日程：2025年6月28日（土）29日（日）
■会場：幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール （千葉市美浜区）
■出演アーティスト：後日発表
■公式HP(http://worlddjfestival-jp.com/)
■公式SNS
Instagram(https://www.instagram.com/worlddjfestival_jpn/)
X(旧Twitter) (https://x.com/wdjf_japan)
Facebook(https://www.facebook.com/worlddjfestivaljp)
■主催・企画・制作：World DJ Festival Japan 2025製作委員会
■問い合わせ：info@samurai-partners.jp
（World DJ Festival Japan 2025製作委員会 主幹事会社 株式会社サムライパートナーズ ）