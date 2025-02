GARNiDELiA・メイリア、初の自伝エッセイ『I am MARiA』発売！　Amazon・楽天・アニメイト限定版はブロマイドつき

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、中国で大ブレイクを果たした音楽ユニット・GARNiDELiA(ガルニデリア)のヴォーカルMARiAによる初の自伝エッセイ『I am MARiA(アイ アム メイリア)』を2025年3月12日(水)に全国の書店・ネット書店にて発売いたします。

通常版のほか、Amazon限定版、楽天ブックス限定版、アニメイト限定版をご用意。それぞれに異なるブロマイドがついています。

【通常版】https://www.amazon.co.jp/dp/4074605988(Amazon)

https://books.rakuten.co.jp/rb/18132684/(楽天ブックス)

※楽天ブックスでは、通常版は発売日以降にお求め頂けます。

【Amazon限定版】https://www.amazon.co.jp/dp/4074617064

【楽天ブックス限定版】https://books.rakuten.co.jp/rb/18132685/

【アニメイト限定版】https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3050157/

■中国で大ブレイクした理由とは

『I am MARiA』2023年10月 上海公演にて

中国のオーディション番組「乗風(チェンフォン)2023」に参加し、いまや中国では「親戚のおばあちゃんも知っている」と言われるまで話題となった音楽ユニット・GARNiDELiA(ガルニデリア)のヴォーカルMARiA(メイリア)。中国や海外の芸能人33人が競演する同番組において、MARiAはなんと7900万票という得票数を獲得し、大差をつけて1位になったことが中国での大ブレイクのきっかけとなりました。

また、中国の動画配信サービスbilibiliでもGARNiDELiAの楽曲『極楽浄土』が大バズりし、ユーザーたちが数多く投稿している“踊ってみた動画”の再生回数は、累計で6億回を超えています。

■初めて語られる、MARiAの半生

『I am MARiA』photo by Muga Miyahara(MMF)

そのGARNiDELiAのヴォーカル・メイリアが、自身初となる自伝エッセイを発売します。

彼女のこれまでの人生は、山あり谷ありだったと言います。

父親のいない生活、中学時代のいじめ、デビューと解散を繰り返した音楽人生、3年間の仕事が白紙に、中国で突然のバズり、日本の常識が通じない中国のテレビ番組で国民的スターに……。

彼女の奇想天外な人生をありのままに綴った一冊で、謎めいたプライベート、家族や友人などについても語られています。

また、フォトグラファー宮原夢画氏によるスペシャルな撮りおろし写真も多数掲載。ライブやアーティスト活動とは違った表情を見せています。

■Contents

『I am MARiA』photo by Muga Miyahara(MMF)

Chapter01 Music with me 音楽は愛

Chapter02 Family,Friends and My Special たくさんの出会い

Chapter03 Smile,Smile,Smile! 笑顔が大切

Chapter04 I Love China! 中国は第2の故郷

Chapter05 From Now On 未来の私

MARiAのプライベートQ&A(食べ物編/ファッション・ビューティ編・趣味・アニメ編)

■著者プロフィール

MARiA(メイリア)

音楽ユニットGARNiDELiAのヴォーカル。様々なファッションブランドのモデルも務め、同世代の女性から支持を集めるメイリアはGARNiDELiAのアートワークや歌詞を担当。

2014年3月にTVアニメ「キルラキル」2nd OPテーマとなる『ambiguous』でメジャーデビュー、iTunes Music Storeをはじめ、各音楽配信サイトの総合ランキングで軒並み首位を獲得。デビュー以来10枚のシングル、19作の配信シングル、7枚のアルバムをリリース。

2016年に動画共有サイトで発表したダンス動画、『極楽浄土』がアジア圏を中心に爆発的なヒットとなり、動画総再生回数が1億回を突破。【踊っちゃってみた】と名付けられたダンス動画シリーズは全10作品となり、累計3億回再生を超え、全世界で注目を浴びている。

■書誌情報

書名:『I am MARiA』(アイ アム メイリア)

著者:MARiA

定価:2,750円(税込)

判型、ページ数:A5判、208ページ

発売日:2025年3月12日(水)

ISBN:978-4-07-460598-9

出版社:主婦の友社

※電子書籍も同時発売

■本書に関するお問い合わせ先

【主婦の友社広報窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp(★は@に変換してお送りください)