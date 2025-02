¥¿¥ó¡¦¥¸¥§¥ó¥Äー¼ç±é¡Öº£Æü¤â¡¢·¯¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¢¥Á¥ã¥ª¡¦¥¤ー¥Á¥ó¼ç±é¡ÖÆñ¿Ò¡×£²·î¤è¤êÆüËÜ½éÊüÁ÷¡ªCS¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë

★今日も、君を想ってる

松竹ブロードキャスティング株式会社(C) Beijing Qishuo Film Co.,Ltd

CSホームドラマチャンネルで 2月13日(木)より日本初放送!

毎週(火)~(木)午後7:00~

(C) Beijing Qishuo Film Co.,Ltd

2023年/中国/全33話

[監督]シャー・ウェイチー(「GANK YOUR HEART-キミと、世界の果てまで-」)

[原作・脚本]墨宝非宝(モーバオフェイバオ)(「ロマンスの降る街」「美人骨」「Go!Go!シンデレラは片想い」)

[出演]タン・ジェンツー、ジョウ・イエ

「長相思(ちょうそうし)」タン・ジェンツー×「山河令」ジョウ・イエ 共演!

〈人気声優&心臓外科医〉で料理上手!常識破りのスーパーダーリンとピュアな女子大生作曲家

正体を知らぬまま、互いの“声”に惹き寄せられた2人の間に運命の恋が芽生える?!

「プラチナの恋人たち」制作会社&「Go!Go!シンデレラは片想い」原作者の最強タッグで贈る、“耳キュン”不可避のシンデレラ・ラブストーリー!

主演を務めるのは、「長相思(ちょうそうし)」のタン・ジェンツー。甘いルックスとうっとりするような“イケボ”に加え、心臓外科医で料理上手、そしてヒロインへの愛情をストレートに表現する完全無欠の王子様キャラを好演。相手役には「山河令」のジョウ・イエ。透明感ある美しさと自然体な演技で初々しい恋模様をリアルに表現。2人の抜群の相性が観る人のときめきを倍増させ、「永遠に見ていたい」と思わせるような最高にスウィートで愛らしいカップルが誕生!

★難尋 ~連理の枝 相寄り添う~

(C) Beijing Qishuo Film Co.,Ltd(C) Beijing Qishuo Film Co.,Ltd(C) Beijing Qishuo Film Co.,Ltd(C) Beijing Qishuo Film Co.,Ltd「今日も、君を想ってる」詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/17787[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tzKd3Q5tgvU ]

CSホームドラマチャンネルで 2月28日(金)より日本初放送!

毎週(金)午後7:00~ 他 (4話連続) ※2月28日(金)は後8:00~

(C)2024 CHINA HUACE Global Media CO., LTD.

2024年/中国/全28話

[監督]チュー・ドージエン(「ロマンスは結婚のあとで」)

[脚本]ジャオ・リン(「虚顔~偽れる顔と真実の愛~」)

[出演]チャオ・イーチン、シェン・ユージエ、ファン・シアオドン

「風月変<ふうげつへん>~幸せを願う蝶の恋人たち~」チャオ・イーチン主演ファンタジーロマンス時代劇!

ヒロインの正体と連理の枝の行方を明らかにしていくなかで、少主と世子がヒロインを奪い合う!

「風月変<ふうげつへん>~幸せを願う蝶の恋人たち~」のチャオ・イーチンが演じるのは復讐に燃える霖川族の少主。現在の少主は妻に裏切られ冷酷になってしまったが、3年前までは妻を愛する温厚な少主だった。どちらも魅惑的なキャラクターで目を離せない。「始まりは君の嘘」のシェン・ユージエが演じるのは朔雲国の将来の世子妃。3年前までの記憶がないが、霖川族の少主と再会し徐々に過去が明らかになっていくところが大きな見どころの一つだ。「我的少年時代(原題)」のファン・シアオドンは朔雲国の世子を演じた。一途にヒロインのことを想い、自分の身を犠牲にしてまで守るその姿に心を奪われる。

制作陣は「虚顔~偽れる顔と真実の愛~」「風月変<ふうげつへん>~幸せを願う蝶の恋人たち~」など、評価が高いショートドラマの名手たち。テンポの良いストーリー展開に加え、圧倒的な映像美にも魅せられる。

(C)2024 CHINA HUACE Global Media CO., LTD.(C)2024 CHINA HUACE Global Media CO., LTD.(C)2024 CHINA HUACE Global Media CO., LTD.「難尋」詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/17943[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BV0wvcwP4So ]華流最新ラインアップはこちら! :https://www.homedrama-ch.com/special/faryu_matome

ホームドラマチャンネルは、スカパー!、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。スカパー!番組配信ならPC・スマホでも視聴可能!

ホームドラマチャンネル カスタマーセンター 0570-001-444

IP電話のお客様は03-6741-7535

【受付時間】10:00~20:00(年中無休)

視聴方法ページはこちら

https://www.homedrama-ch.com/page/howto