Gartner(R)のEmerging Tech: 3 Priorities for Hybrid Network Detection and Response Platformsレポートに掲載

Quad Miners(日本法人:クワッドマイナージャパン、所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:蘇 明燮、以下「Quad Miners」)は、Gartner(R)社の「Emerging Tech: 3 Priorities for Hybrid Network Detection and Response Platforms」において、NDR分野のSample Vendorsの1社として掲載されました。QuadMinersはこれまで、「Emerging Technologies: Adoption Growth Insights for Network Detection and Response(最新版:4 April 2023発行)」においても2020年8月発行分から4回連続で掲載されてきました。

Emerging Tech: 3 Priorities for Hybrid Network Detection and Response Platformsより重要視されているポイント

Key Findings

- Adoption of GenAI in network detection and response (NDR) products across vendors iscreating offerings that drive performance and consistency in detection while aiding in thereduction of false positives and alert fatigue, and enabling better correlation andpresentation of incidents.- NDR vendors are developing capabilities that extend beyond the traditional network toprovide coverage across hybrid environments, including IT, operational technology (OT) and multicloud environments. This coverage counters the growing attack surface throughsupport for both IT and OT protocols.- NDR appeal remains the greatest among the mature organizations, but NDR vendors arealso focusing on midsize enterprises through security service provider (MSSP)integrated offerings. Industry-specific and critical infrastructure use cases are also in focus.

Quad Minersの最高技術責任者(CTO)であるキム・ヨンホは、次のように述べています。

「今回Gartnerのレポート「Emerging Tech: 3 Priorities for Hybrid Network Detection and Response Platforms」に掲載されたことは、グローバルなNDRベンダーの1社として認められたことと信じており、非常に嬉しく思います。Quad Minersの「Network Blackbox」は、過去7年間、国内外の軍、政府機関や製造業等、100を超えるお客様に導入され、優れた性能を実証してきました。

「Network Blackbox」は、専門企業やお客様が求めるNDRの要件を満たすソリューションであり、ITとOTを同時に分析して脅威検知および対応能力を証明しています。また、AISecOps支援のための技術開発ロードマップを策定し、製品ポートフォリオを拡大しているため、グローバル市場でさらに注目されると確信しています。」

Quad Minersの今後の展開

昨年、Quad Minersは”科学技術情報通信部および情報通信企画評価院(IITP)“主催する56億ウォン(約6億円)規模の研究開発プロジェクトを受注し、生成型AI技術を活用した新たなサイバー攻撃の検知・対応技術の開発に取り組んでいます。これにより、AIを活用したセキュリティ運用(AISecOps)の支援技術の確立を目指しています。

さらに、セキュリティ運用の統合と自動化を実現する次世代XDRプラットフォーム「QUADX」の開発を進めており、国内市場のみならず、日本や東南アジアを含むグローバル市場への進出を加速させています。

Source:Gartner(R), Emerging Tech: 3 Priorities for Hybrid Network Detection and Response Platforms, Charanpal Bhogal et al., 7 November 2024

Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved

