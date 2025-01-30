【2025年1月商品】イササ×スタジオソータ「星追いのイノシア サーモス」1月29日より順次展開開始！【カプセルトイ・ボックストイ】
株式会社ＳＯ-ＴＡ
カプセルトイ
ボックストイ
ブルー&青星
レッド&クリスタル
ブルー&赤星
レッド&ペリドット
ブルー&金星
グリーン&アメシスト
グリーン&ルビー
ブルー&銀星
ブルー&金星台座(イメージ)
グリーン&アメシスト台座(イメージ)
グリーン&ルビー台座(イメージ)
ブルー&銀星台座(イメージ)
カプセルトイ サンプル画像
ボックストイ サンプル画像
『星の子コレクション』サンプル画像
『星の子コレクション』サンプル画像
『星追いのイノシア サーモス』『星の子コレクション』 サンプル画像
玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、
イササ×スタジオソータ「星追いのイノシア サーモス」(カプセルトイ 500円(税込)、ボックストイ 990円(税込))を販売いたします。
カプセルトイ専用筐体・ホビーショップなどにて2025年1月29日以降順次発売開始となります。
カプセルトイ
ボックストイ
ブルー&青星
レッド&クリスタル
ブルー&赤星
レッド&ペリドット
ブルー&金星
グリーン&アメシスト
グリーン&ルビー
ブルー&銀星
ブルー&金星台座(イメージ)
グリーン&アメシスト台座(イメージ)
グリーン&ルビー台座(イメージ)
ブルー&銀星台座(イメージ)
カプセルトイ サンプル画像
ボックストイ サンプル画像
人気シリーズ『指乗せドラゴン』や『星の子コレクション』の作家・イササ氏の待望の新シリーズ！
星の子と同世界の住人で、星の子の敵サイド(イノシア)である「サーモス」が初登場。
ビンのコルクは取り外し可能で、中の鉱物は出し入れ自由。
腕は可動式でポージングを楽しめます。
ボックストイでは各ラインアップに限定デザインのアクリルスタンドが付属。
2024年11月発売商品の『星の子コレクション』と並べることで、
さらに世界観を広げたディスプレイをお楽しみいただけます。
『星の子コレクション』サンプル画像
『星の子コレクション』サンプル画像
『星追いのイノシア サーモス』『星の子コレクション』 サンプル画像
・商品名：星追いのイノシア サーモス
・発売日：2025年1月29日以降順次発売予定
・価格：カプセルトイ 500円(税込) / ボックストイ 990円(税込)
・対象年齢：15歳以上
・素材：ABS,PVC,アクリル
・サイズ：約 60mm
・製造国：Made in China
・著作権表示：(C)イササ
スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。
【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/