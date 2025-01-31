株式会社ファイブグループ、関連会社と合同で「ファイブグループ総会2025」を開催
「”楽しい”でつながる世界をつくる」を理念に掲げ、国内外にて直営125店舗の飲食店を運営する株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長：坂本憲史 以下ファイブグループ）は、2025年1月28日に「ファイブグループ総会2025」を開催したことをご報告いたします。
「ファイブグループ総会」とは、株式会社ファイブグループ、株式会社B級グルメ研究所、株式会社パンチョ、株式会社武蔵野商事などに所属する全社員、希望するアルバイトスタッフが一堂に会し、ファイブグループ全体や各社の2024年の振り返りを通じた承認と称賛、2025年の経営方針を共有し、1年間のモチベーションをつくる場です。
総会プログラム
グループ全体総会
・代表挨拶（代表取締役社長 坂本憲史）
・2024年業績報告
・チャリティ、地域貢献活動の報告
・中期経営目標の共有
・2025年スローガン発表
・2025年組織体制の共有
・永年勤続表彰
・部活動紹介
▼ファイブグループ ビジョンムービー
URL：https://youtu.be/nkov64jauOM
B級グルメ研究所ホールディングス総会
・代表挨拶
・2025年方針発表
・2025年組織体制の共有
株式会社ファイブグループ（居酒屋事業）
・本部長挨拶
・7事業部による2024年業績報告
・7事業部による2025年方針発表
・新店紹介
・各種表彰
価値創り研究所総会
・2024年振り返り
・業態別2025年戦略発表
・店舗表彰
・個人表彰
行動宣言「CHALLENGE21（チャレンジ21）」を改定
株式会社ファイブグループのビジョン「21世紀を代表する飲食カンパニーとなる」を達成するための行動宣言として「CHALLENGE21（チャレンジ21）」を2025年1月から改定いたしました。
併せて行動規範となる5WAYSも改定し、アルバイト含む全従業員で21世紀に向けて社会の変化に柔軟に対応し、持続可能な成長を実現していきます。
今後の展望
ファイブグループは飲食業界のスタンダードを目指し、全グループで今後の成長戦略をさらに加速させていきます。お客様はもちろん、従業員や地域社会と共に歩み、世の中に「”楽しい”でつながる」ことでより大きく貢献していき、社会に必要とされる100年企業を目指していきます。
■社名
株式会社ファイブグループ
■設立
2003年6月30日
■本社所在地
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F
■代表取締役社長
坂本 憲史
■従業員数
3,040人（正社員473名・アルバイト2,567名）※グループ直結
■受賞
GPTW「働きがいのある会社ランキング」６年連続受賞
経済産業省「健康経営優良法人」6年連続認定
ストレスフリーカンパニー2023受賞
社内報アワード3年連続受賞
■公式HP
http://five-group.co.jp/
■生のファイブグループを伝えるオープン社内報
https://note.five-group.co.jp/
■公式アカウント
Twitter：https://twitter.com/5ivegroup
Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/
Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP