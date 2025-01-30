【新サイトオープン】朝日新聞出版が２つの新マンガレーベルを配信するコミックサイト「アサコミ」をオープン！

株式会社朝日新聞出版

株式会社朝日新聞出版は、大人向け恋愛マンガの「Melty Night」と、ホラー＆サスペンスマンガの「コミックZOTTO」の２つの新レーベル作品を読むことができるコミックサイト「アサコミ」（https://asacomi.jp/）を2025年1月30日にオープンしました。

https://asacomi.jp/

株式会社朝日新聞出版は、新マンガWEBサイトの「アサコミ」をオープンします（毎月15日、30日更新）。アサコミでは、大人の女性の恋愛模様を描いた新レーベル「Melty Night」と、背筋が凍りつく新感覚ホラー＆サスペンスマンガの新レーベル「コミックZOTTO」の作品に加え、2017年より運営してきた無料コミックサイト「ソノラマ＋」（https://sonorama.asahi.com/）で連載していた作品も多数公開します。

▼配信レーベル紹介

Melty Night

コンセプトは【「自分にはできない。でもしてみたい。」そんな読者の秘めた願望を叶える恋愛漫画】。「人に言えない秘密の恋愛」「まわりの人に言いにくい欲望」を描いた作品を展開します。

■配信作品「初めての彼女 最後の彼」漫画／工藤あい「元夫が教え子と再婚、実は乗り換え婚でした。」漫画／AYA 原作／NARATA「吸血鬼の花嫁～身代わり贄婚～」漫画／葵日向「旦那が不倫相手と職場の金を横領している件について。」漫画／一科ハチカ 原作／NARATA・希紅

コミックZOTTO

ホラー＆サスペンスの新レーベル。数多くの人気ホラー漫画を生み出した朝日新聞出版が新しいホラー＆サスペンス漫画の連載をスタート！ 人気の実話系ホラー漫画から人気ホラー小説を原作としたコミカライズ作品などゾッとする恐怖がありながら病みつきになってしまう漫画を配信します。

■配信作品「殺戮ループ」漫画／オガツカヅオ 原作／田中静人・テラーノベル 脚色／氷川まりね「帝王の教室」漫画／そーえんごとう 原作／大友青・taskey「裏七福神」漫画／了春刀「伊藤潤二自選傑作集 Dark Colors」漫画／伊藤潤二

ソノラマ＋

無料コミックサイト「ソノラマ＋」（https://sonorama.asahi.com/）の作品をアサコミに統合。ソノラマ＋から続く人気作品に加え、ファンタジー作品を中心とした漫画を連載します。

【関連リンク】

■新規配信作品「保護猫ボランティアさんの毎日」漫画／オノユウリ 原作／塩田妙玄

アサコミ：https://asacomi.jp/(https://asacomi.jp/)

公式X：@asa_comi (https://x.com/asa_comi)

Melty Night

公式X：@comic_melty (https://x.com/comic_melty)

コミックZOTTO

公式X：@comic_zotto (https://x.com/comic_zotto)

ソノラマ＋

公式X：@sonoramaplus（https://x.com/sonoramaplus）