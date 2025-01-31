大阪市高速電気軌道株式会社様へ小型乗合EVバス28台の納車を進めております

株式会社 EV モーターズ・ジャパン

株式会社 EV モーターズ・ジャパン (本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：佐藤 裕之) はこの度、大阪市高速電気軌道株式会社様（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：河井 英明）へ、小型乗合EVバスを28台納車いたします。

この小型乗合EVバスは「2025年大阪・関西万博」開催期間中、大阪市内の森之宮エリアと西エリア・港エリアで期間限定（2025年10月31日（金曜日）まで）のオンデマンド車両として運行されます。西・港エリアでは既に2025年1月27日（月曜日）から運行されており、森之宮エリアでも順次運行を開始されます。

今後もニーズに応える製品・および技術の開発に努め、環境エネルギーの浸透とゼロエミッション社会の実現へ貢献できるよう邁進して参ります。

運行について

1.車両名

小型乗合EVバス

2.運行期間

2025年1月27日（月曜日）から2025年10月31日（金曜日）

※2025年1月24日（金曜日）からご乗車の予約受付を開始（予定）

3.運行エリア

西エリア（西区及び港区の一部区域）※面積：約4.6平方キロメートル

港エリア（港区及び西区の一部区域）※面積：約4.9平方キロメートル

森之宮エリア 順次運行開始

4.運行時間

7時から22時まで

詳しい運行情報は、Osaka Metro Group様のプレスリリースをご確認ください。

https://subway.osakametro.co.jp/news/news_release/20250117_odb_nishi_minato.php

車両について

・小型乗合EVバス

エアサスを標準搭載することでニーリング機能により最低地上高を調整可能。

車いすの方もスムーズに乗降車可能。全長も5.38mと小型のため過疎地等の狭い路線も運行出来ます。

＜諸元表＞

車名：E1乗合 エアサス仕様

全長（mm）：5,380

全幅（mm）：1,900

全高（mm）：2,720

ホイールベース（mm）：3,130

最小回転半径（mm）：6,000

座席数 [座席+跳ね上げ座席+運転席]：10 [ 7+2+1 ]

乗車定員（人) [座席+跳ね上げ座席+運転席] ：10 [ 7+2+1]

バッテリー容量 (kWh)： 105.3

航続距離（ｋｍ)※設計値：215

登坂能力（%）：≥25

会社概要

会社名 ：株式会社EVモーターズ・ジャパン

本社所在地 ：福岡県北九州市若松区白山1-18-7

代表取締役社長：佐藤 裕之（さとう ゆうじ）

設立 ：2019年4月

資本金等 ：6,825,200,000円 (2024年12月27日現在)

事業内容：・電気自動車及び充電ステーションの販売・メンテナンス

[取扱車両] バス・トラック・トライク・特殊車両等

・自動運転バス（レベル4）の開発

・電気自動車のリース、レンタル、ESCO事業

・蓄電池・PVを活用した再生可能エネルギー事業

電話番号 ：093-752-2477

お問い合わせフォーム：https://forms.gle/B9sPDcm4DMV1W8F56

HP：https://www.evm-j.com