色は白いが腹黒い「呪いのウサギ」が大活躍！ 漫画家・ＴＯＮＯの魅力爆発なお騒がせコメディ「ウサギコットン100%」3巻（完結）、1月31日発売！
株式会社白泉社
「ウサギコットン100%」3巻書影
「ウサギコットン100%」名場面（1巻より） (C)TONO／白泉社
「ウサギコットン100%」名場面（1巻より） (C)TONO／白泉社
「ウサギコットン100%」名場面（1巻より） (C)TONO／白泉社
「ウサギコットン100%」名場面（1巻より） (C)TONO／白泉社
「ウサギコットン100%」名場面（1巻より） (C)TONO／白泉社
「ウサギコットン100%」名場面（1巻より） (C)TONO／白泉社
「ウサギコットン100%」1巻書影
「ウサギコットン100%」2巻書影
「ウサギコットン100%」3巻書影
漫画家・ＴＯＮＯの異色作！ 「楽園」web増刊で大人気!! 通称「呪いのウサギ」が大活躍♪なシリーズ。
「ウサギコットン100%」名場面（1巻より） (C)TONO／白泉社
「ウサギコットン100%」名場面（1巻より） (C)TONO／白泉社
「ウサギコットン100%」名場面（1巻より） (C)TONO／白泉社
必殺技は口内炎！ ふわふわちんまりのウサギのぬいぐるみが空前絶後に凶悪に大暴れ!?
3巻の舞台は「呪いの人形の供養寺」。先輩ドールを差し置いてウサギの我欲で紛争多発！
「ウサギコットン100%」名場面（1巻より） (C)TONO／白泉社
「ウサギコットン100%」名場面（1巻より） (C)TONO／白泉社
「ウサギコットン100%」名場面（1巻より） (C)TONO／白泉社
ＴＯＮＯ「ウサギコットン１００％」3巻（完結）
ISBNコード：9784592712534／定価：979円（本体890円＋税10%）／発売日：2025.1.31／白泉社・楽園コミックス
ＴＯＮＯ「ウサギコットン１００％」好評既刊
「ウサギコットン100%」1巻書影
ＴＯＮＯ「ウサギコットン１００％」1巻
ISBNコード：9784592711018／定価：770円（本体700円＋税10%）／発売日：2016.5.31／白泉社・楽園コミックス
「ウサギコットン100%」2巻書影
ＴＯＮＯ「ウサギコットン１００％」2巻
ISBNコード：9784592711698／定価：770円（本体700円＋税10%）／発売日：2020.5.29／白泉社・楽園コミックス
「楽園」公式サイト https://www.hakusensha.co.jp/rakuen/
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