特別展示『台湾蘭花百姿 - 東京展』プレス内覧会のお知らせ

ＪＰタワー学術文化総合ミュージアム インターメディアテク

2025年2月14日（金）、ＪＰタワー学術文化総合ミュージアム「インターメディアテク」では、東京大学総合研究博物館企画の表記特別展示の開幕に先がけて、プレス内覧会を開催します。

本特別展示では、台湾の蘭という植物をめぐる日台の学術的ストーリーをひもときます。蘭を巡っては東京大学が所蔵する日本産蘭の植物画をテーマとした『蘭花百姿』、コロンビアの蘭花植物画を考察した『カトレヤ変奏』とこれまでに二度の展示企画をインターメディアテクにて開催してきました。今回は、東京大学総合研究博物館と台湾の国立歴史博物館が2024年に締結した学術交流協定の成果の一部として、台湾ヴァージョンの「蘭の博物誌」をご覧に入れます。

●プレス内覧会

日時:2025年2月14日(金)14:00ー 15:00 受付開始 14:00

受付場所: インターメディアテク2F GREY CUBE 展示会場入口

*事前予約は必要ありません

*名刺をご提示ください。

場所：インターメディアテク2階「GREY CUBE（フォーラム）」

（100-7003 東京都千代田区丸の内 2-7-2 ＫＩＴＴＥ2・3F）

https://www.intermediatheque.jp/ja/info/access

●展覧会基本情報

名 称：特別展示『台湾蘭花百姿 － 東京展』

会 期：2025年2月15日（土）-6月8日（日）

時 間：11:00－18:00 （金・土は20:00まで開館）

＊時聞は変更する場合があります。

休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館、ただし4月28日は開館）、その他館が定める日

会 場：インターメディアテク2階 「GREY CUBE（フォーラム）」

入館料：無料

主 催：東京大学総合研究博物館＋国立歴史博物館

協 力：東京大学大学院理学系研究科附属植物園、東京大学農学生命科学図書館、東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究室、国立台湾大学植物標本館、国立台湾大学図書館、農業部林業試験所植物標本館、国立台湾博物館、国立台湾歴史博物館、国立台湾美術館、国立公共資訊図書館、高雄市立歴史博物館、英国キュー王立植物園

住 所： 東京都千代田区丸の内2-7-2 ＫＩＴＴＥ 2・3階

アクセス： JR東京駅丸の内南口から徒歩約1分

東京メトロ丸ノ内線東京駅地下道より直結

千代田線二重橋前駅（4番出口）より徒歩約2分

展覧会WEBサイト：https://www.intermediatheque.jp/ja/schedule/view/id/IMT0283

●主要展示物



1. アマナラン Bletilla formosana (Hayata) Schltr.

田代安定／1896（明治29）年9月／おし葉標本／台東抜仔庄高山蕃社（現在の花蓮）近傍にて採集／縦425、横294mm／東京大学総合研究博物館所蔵（TI00190930）



2. タイワンキバナセッコク Dendrobium aurantiacum Rchb.f. (as D. flaviflorum Hayata)

瀬川孝吉／1933（昭和8）年6月18日／おし葉標本／竹南郡チューブス社にて採集／縦450、横300mm／東京大学総合研究博物館所蔵（TI00298684）



3. タイワンバニラ Vanilla somai Hayata

早田文蔵『臺灣植物圖譜』第6巻 第14図版

1916（大正5）年／速水不染原画／台北：臺灣總督府民政部殖產局／紙に印刷／縦263、横195、厚27mm／東京大学総合研究博物館所蔵



4. キバナシュスラン Anoectochilus formosanus Hayata

『日本ラン科植物図譜』（2012）25-01原図

中島睦子／紙にインク／縦357、横254mm／東京大学総合研究博物館所蔵（TI00089002）



5. ホウサイ Cymbidium sinense (Andrews) Willd.

山田壽雄／1930年代か／紙にインク、水彩／縦342、横255mm／薄紙に文字「豊歳（臺湾産）」／東京大学総合研究博物館（TI00083582）



＊1・5は前期、2・4は後期、3は通期展示公開予定。

●展示紹介ページ

https://www.intermediatheque.jp/ja/schedule/view/id/IMT0283



●お問い合わせ先

050-5541-8600（ハローダイヤル）

国外からは ＋81-47-316-2772



●取材申込み専用アドレス

press@intermediatheque.jp

●関連イベント

シンポジウム『植物芸術 - 日本と台湾からの視点』

日時：2025年2月15日（土）13：30－17：00（13：20開場）

会場：インターメディアテク2階ACADEMIA（レクチャーシアター）

参加費：無料（事前予約不要）

定員：48席（うち桟敷席あり、先着順）＊席に限りがありますので予めご了承ください。

言語：日本語および英語（通訳付き）

主催：東京大学総合研究博物館

助成：公益財団法人吉野石膏美術振興財団、JSPS科研費 JP23K00232「アートサイエンスの植物資料の収集・展示：ミュージアムにおける植物芸術学の展開」（研究代表者：寺田鮎美）

＊詳しくはウェブサイトをご覧ください。

https://www.intermediatheque.jp/ja/schedule/view/id/IMT0284