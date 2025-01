Tinderとウィリーチャバリア、ヒューマン・ライツ・キャンペーンがLGBTQ+の権利を支援するためにパリ・ファッションウィークで連携

MG Japan Services 合同会社

世界最大級のマッチングアプリ「Tinder」は、ファッション界の先駆者であるウィリー・チャバリア氏が手がける「ウィリーチャバリア」と米国最大級のLGBTQ+の人権支援団体である「ヒューマン・ライツ・キャンペーン」(以下、HRC)と協力し、2025年1月21日から26日にかけて開催されたパリ・ファッションウィークにおいて、LGBTQ+の権利を支援する活動を展開しました。ランウェイでは、世界中で増加している反LGBTQ+法案に立ち向かう姿勢への連帯を示す、限定版のスウェットシャツが披露されました。愛する自由、平等、すべての人の基本的権利という共通のコミットメントに基づいた本パートナーシップでは、限定のファッションコラボレーションと社会的影響力のある寄付を通じて、包括性を称賛するとともに反LGBTQ+法案に反対する姿勢を示します。

ウィリー・チャバリア氏自身が着用し、ランウェイで初披露されたこのスウェットシャツは、「How We Love Is Who We Are(どう愛するかは私たち自身)」と名付けられ、2024年に世界中で導入された570以上にも上る反LGBTQ+法案に対する抵抗の象徴としてデザインされました。このスウェットシャツはウィリー・チャバリア氏のオンラインショップWillyChavarria.com(http://willychavarria.com/)で、数量限定で販売されました。

画像:特別デザインスウェットシャツ

この重要な取り組みを支援するためTinderは、ウィリー・チャバリア氏への敬意を込め、HRCに寄付を行いました。この寄付は、LGBTQ+コミュニティの平等、団結、解放を推進するHRCのミッションを支援するものです。

Tinderの最高マーケティング責任者(CMO)メリッサ・ホブリーは次のように述べています。「LGBTQ+の権利は人権です。Tinderの新規メンバーの20%以上は、自身をクィアであると認識しています。Tinderは、誰もが本来の自分を表現できる包括的な空間を提供していることを誇りに思っています。今回のパートナーシップは、多くの人々を代弁し、私たちにインスピレーションを与えてくれるウィリー・チャバリア氏のような存在を称えるとともに、障壁を打ち破り、人々のつながりや自分らしくあることが制限なく受け入れられる世界を創造するという、私たちの使命を強化するものです。」

また、ファッション・デザイナーのウィリー・チャバリア氏は次のよう述べています。「ファッションは常に文化的・政治的な動向を反映しています。さらに、ファッションは既成概念を打ち破り、新たな議論を生み出し、また変革をもたらす力も持っています。この度、TinderそしてHRCと協力してパリ・ファッションウィークという世界規模の舞台で、自身のアイデンティティを肯定するという力強いメッセージを発信し、行動を呼びかけています。この取り組みは、自分らしさを受け入れ、あらゆる形の愛を祝福するものです。」

HRCのプレジデントを務めるケリー・ロビンソン氏は次のように述べています。「ファッションとクィアカルチャーは常に深い関わりを持ってきました。本パートナーシップは、重要な時期である今、私たちの力を結集するものです。LGBTQ+コミュニティを盛りあげ、支えるためにパートナーとなったウィリー・チャバリア氏とTinderに感謝しています。LGBTQ+コミュニティは強く、たくましく、そして美しい存在です。私たちは今後も平等と解放のために、LGBTQ+コミュニティ、そしてアライ(同盟者)と共に戦い続けます。」

また、Tinderとウィリー・チャバリア氏は、この強力なメッセージをさらに広めるために、著名なアーティストであるグスタボ・ガルシア=ビジャ氏とコラボレーションを行い、人間同士のつながりに触発された印象的なビジュアルを制作しました(画像はこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1nNB4_-AYM4AmPrjDsSFfpcwDh8ij9woR)からダウンロードいただけます)。これらの作品は、パリ市内で目立つ形で展示され、人々に平等と包括性を訴える運動への参加を呼びかけます。

本コラボレーションは、私たちが団結すれば、必ず愛が勝利するということを示しています。Tinder、ウィリー・チャバリア氏、そしてHRCは共に、誰もが好きな人を好きなように愛することができる未来の実現に向けて尽力しています。

《Tinder(R)》

2012年に誕生したTinder(R)は、わずか2年で1件のマッチから累計10億件マッチに成長し、人々の出会い方に革新をもたらしてきました。この急成長は、人間の根源的な欲求である「真のつながり」を満たす能力を示します。Tinder(R)は現在、6億3,000万回以上ダウンロード、1,000億件以上のマッチングを達成しており、190の国と地域、45以上の言語で月間約5,000万人のユーザーにサービスを提供しています。Tinder(R)は2024年には初のグローバル・ブランド・キャンペーン「It Starts with a Swipe(TM)」で4つのエフィー賞を受賞しました。

Tinder(R) はTinder LLCの登録商標です。

