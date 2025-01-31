『黒子のバスケ』原画展を4月17日(木)から大丸福岡天神店で開催決定！
株式会社西日本新聞社
(C)藤巻忠俊／集英社
【共催】黒子のバスケ福岡展実行委員会
(C)藤巻忠俊／集英社
連載開始15周年を記念した、初の原作原画展「黒子のバスケ 15th ANNIVERSARY EXHIBITION」が"OVERTIME"として各地を巡回。福岡会場の開催が決定しました！
藤巻忠俊先生の原画等特別な展示が盛りだくさん！
チケットなどの詳しい情報は近日公開です。是非、お見逃しなく！
※東京・大阪会場から一部縮小・演出内容を変更しての展開となります。
※作品保全のため、複製原画での展示となります。
開催概要
【名称】黒子のバスケ 15th ANNIVERSARY EXHIBITION -OVERTIME-
【会場】大丸福岡天神店 本館8階催場
【時間】10:00～19:00
※最終日は17:00閉場
※最終入場は閉場時間の1時間前まで
【主催】株式会社ムービック
【共催】黒子のバスケ福岡展実行委員会
【HP】https://kurobas-exhibition.com/
【お問合せ】https://www.movic.jp/shop/pages/contact.aspx