バンダイナムコアミューズメントのリテール施設が北米初出店　Bandai Namco Cross Store Brooklyn, New York　2025年2月28日(金)オープン

株式会社バンダイナムコアミューズメント

株式会社バンダイナムコアミューズメント(本社:東京都港区/社長:川崎寛) (以下:BNAM)と、Bandai Namco Amusement America Inc.(本社:アメリカ/社長:ジョン・マッケンジー)(以下:BNAA)は、体験型リテール施設「Bandai Namco Cross Store Brooklyn, New York」を2025年2月28日(金)アメリカ合衆国 ニューヨーク州ブルックリン、ジャパンビレッジ内にオープンします。

BNAMが日本国内での店舗運営ノウハウの共有やサポート、BNAAが店舗の運営、商品輸入を担当します。

バンダイナムコ Cross Storeは、バンダイナムコグループ会社が展開しているキャラクター、商品などを「観る」「触れる」「体験する」ことができるリアルタッチポイントとして、さまざまなコンテンツとお客さまが施設を通じてクロスして生まれる新たなエンターテインメント体験を提供しています。2022年7月に横浜・博多でオープンして以降、現在は国内8店舗、2023年8月にはイギリスに海外1号店をオープンしました。

「Bandai Namco Cross Store Brooklyn, New York」でも、国内同様、フィギュアから日用品まで、日本のキャラクターを用いたハイクオリティな商品を、オフィシャルショップならではの品ぞろえで提供するだけではなく、カードゲームのティーチング会やイベントの開催など、単なるリテール施設にとどまらない体験型リテール施設を展開します。

アメリカでも日本のアニメ・キャラクター人気は根強く、ニューヨークには日本のキャラクターの専門店も多く出店しています。BNAMとBNAAも2022年からアメリカ(北米)で「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」や「ONE PIECE カードゲーム 公式ショップ」を出店しています。

今回、日本文化発信拠点として日本からの専門店も多く出店するジャパンビレッジに出店します。バンダイナムコグループのIP軸戦略に基づく体験型リテール施設をアメリカでも展開することで、日本におけるIPの楽しみ方を現地のファンにも提供し、安定的な市場の獲得を目指します。

<バンダイナムコアミューズメント 執行役員 海外事業ディビジョン ディビジョンマネージャー

小森国人のコメント>

世界のビジネス・エンターテインメントの中心地と言われているニューヨークにおいて、バンダイナムコグループのアイテムを「観る」「触れる」「体験する」ことができるリアルタッチポイントの施設「バンダイナムコ Cross Store」を展開することは、これからのバンダイナムコグループのIP軸戦略の拡大に大きく貢献できると考えています。

北米では初展開の商材も取りそろえ、現地のアニメやキャラクターのファンに対して新しい体験を届けます。

<Bandai Namco Amusement America President & CEO John McKenzieのコメント>

We are very excited for the opening of this first Bandai Namco Cross Store in USA.

Our Brooklyn location will provide our Group with a wonderful opportunity to show our compelling range of products and services for consumers, fans and players alike.

私たちは、米国初となるこの「Bandai Namco Cross Store」を開業できることを大変嬉しく思っています。

このブルックリン店は、我々バンダイナムコグループにとって、消費者の皆さま、ファンの皆さま、そしてプレイヤーの皆さまに向けて、魅力的で幅広いラインナップの商品およびサービスをご紹介する絶好の機会になると考えています。

■店舗概要

[店舗名]

Bandai Namco Cross Store Brooklyn, New York

[住所]

52 35th Street, Floor 2, Brooklyn, NY 11232

[オープン日]

2025年2月28日(金)

[出店オフィシャルショップ]

BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP ~COLLECTION~

BANDAI SPIRITS Hobby SHOP

Gashapon Bandai Official Shop

MegaHouse Official Store

ONE PIECE CARD GAME Official Shop

PAC-MAN SELECT

Sun-Star Stationary Shop

Tamagotchi Shop

TAMASHII NATIONS in Cross Store Entry Models

[アミューズメント]

namco

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.