【電子閲覧も可能！】JISを分野別にギュッとまとめたJISハンドブック　2025年版1月発行分のご予約受付中！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、2025年1月31日に2025年版 JIS ハンドブックを発行いたします。

JISハンドブックは、分野別に主要なJISを1冊に集約しており、個別にご購入いただくよりもお手頃な価格でお買い求めいただけます。また、A5サイズで持ち運びにも便利です。

現在ご予約を受け付けております。お目当ての分野の有無は下記「★JISハンドブック 2025年版1月発行ラインナップ★」からご確認ください。

★JISハンドブック 2025年版1月発行ラインナップ★

2025年1月に、以下の和文32種類（JIS総目録を含む）を発行予定です。

＜前版からの変更点＞

・鉄鋼Iが鉄鋼I-1、I-2の分冊となりました。

収録規格の確認・ご注文はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0010/?post_type=book_common&page_id=b_j_top_riyou_h1&utm_source=%20prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250124_b_1

2024年版7月発行分も好評発売中です！

★JISハンドブック2024年版7月発行ラインナップ★

現在発売中のJISハンドブック一覧 :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11S0260/getSearchAllListByLink?large_cls_cd=014&utm_source=%20prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250124_b_2

★さらに便利なサービスも！★

～JISハンドブックが電子データでどこでも見られます～

「JSA ライブラリサーバ（JISハンドブックPLUS）」にお申込みいただくと、JISハンドブックに収録されているJISをインターネット上の専用ビューアで閲覧いただけます。

事務所、現場、テレワーク、移動中等、場所を問わずにご活用ください！

詳細を見る :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0010/?post_type=book_common&page_id=b_j_libraryserver_h1&utm_source=%20prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250124_b_3

★LINEにて『JISハンドブックのお知らせ』をお届け★

LINE公式アカウント「JISハンドブックのお知らせ」を友だち登録いただいた方に、JIS ハンドブックの発行予定などの便利な情報をお届けします。

※LINEは、LINE株式会社の登録商標です。

LINEサービスのご登録はこちら :https://page.line.me/004zndwc?openQrModal=true&utm_source=%20prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250124_b_4

【新刊書籍のご案内】

★表紙をリニューアルしました

『過去問題で学ぶQC検定3級 2025年版』

監修・委員長 仁科 健

QC検定過去問題解説委員会 著

税込価格：3,520円 A5判・366頁

ISBN：9784542505339

発行日：2024年12月23日

ご注文はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=350533&utm_source=%20prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250124_b_5★表紙をリニューアルしました

『過去問題で学ぶQC検定2級 2025年版』

監修・委員長 仁科 健

QC検定過去問題解説委員会 著

税込価格：4,400円 A5判・408頁

ISBN：9784542505322

発行日：2024年12月23日

ご注文はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=350532&utm_source=%20prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250124_b_6

『わかりやすい官能評価と多変量解析の本』

内田 治 著

税込価格：3,080円 A5判・184頁

ISBN：9784542504325

発行日：2024年12月20日

ご注文はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=350432&utm_source=%20prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250124_b_7

『JSQC選書37 現場から経営を考える ―自らの業務を起点に組織全体の経営を洞察する』

一般社団法人 日本品質管理学会 監修

木内 正光 著

税込価格：1,760円

四六判・156頁

ISBN：9784542504950

発行日：2024年12月12日

ご注文はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=350495&utm_source=%20prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250124_b_8

（担当部門：出版情報事業本部 販売サービスチーム E-MAIL：csd@jsa.or.jp）

●日本規格協会（JSA）グループについて

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。