業務システムの開発基盤を提供するテイラー、サーバレスなJavaScript実行環境「Function」の提供を開始

テイラー株式会社

業務システムを従来の10倍の速さで開発できる基盤「Tailor Platform(テイラープラットフォーム)」を提供する Tailor Technologies, Inc.(本社: 米国カリフォルニア州、代表:柴田陽)は、Tailor Platform上での開発にJavaScriptをサポートする新機能「Function」サービスを正式リリースしました。

本機能により、開発者に馴染みの深い開発言語で、トランザクション処理を含む高度なデータ操作が可能になります。さらに、Tailor DBとの統合を強化したことで、業務システムに必要なデータの整合性を保ちながら、外部API連携やデータ変換などのビジネスロジックを一元的に管理できます。

●「Function」の公式ドキュメント

https://docs.tailor.tech/guides/function/overview(https://docs.tailor.tech/guides/function/overview)

● 業務システム開発基盤「Tailor Platform」サービスHP

https://www.tailor.tech/(https://www.tailor.tech/)

Tailor Functionサービスの概要

「Function」サービスは、Tailor Platformにおけるカスタマイズ性を大幅に強化し、JavaScriptコードひとつでTailor DBへのSQLアクセスから外部サービスへのHTTPリクエスト、npmパッケージによる高度な処理までをカバーする包括的な開発基盤です。

また今回のリリースでは、トランザクション処理を含むTailor DB※への直接アクセスが標準機能として搭載されました。これにより、複数のテーブルをまたいだ一連の処理を安全にまとめて実行し、エラーが発生した場合はデータの不整合を回避しながらロールバックできます。

※TailorDB は、スキーマ記述により柔軟でスケーラブルなデータベースを簡単に構築し、そのスキーマに基づくAPI生成を可能にする次世代のデータベースサービスです。

直近では、ベクトル検索を提供する「TailorDB Vector Search」も提供開始しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000101637.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000101637.html)

Tailor Functionサービスの特長

進化したTailor Platformでより柔軟により素早く

- スムーズな導入:JavaScriptコードを作成してTailor Platformに適用するだけで、面倒なサーバー設定やミドルウェアの導入を大幅に削減できます。これにより、新機能や改善点を迅速に開発し、ビジネス成果の創出に注力しやすくなります。- ビジネスロジックに柔軟に対応可能:TailorDBに直接アクセスしたり、サードパーティサービスへのHTTPリクエストを送るなど、多彩な連携を実装可能です。さらに、npmパッケージを活用することで、より高度な機能拡張にも対応でき、独自のニーズに合わせた開発がよりスピーディに行えます。- トランザクション処理のサポート:TailorDBへの複数テーブルにわたる安全なデータの書き込みや更新が容易に行えるようにトランザクション処理をサポートしています。- 容易な機能拡張:JavaScriptコード一つで外部API連携やデータ変換が可能になるため、アプリケーションの機能拡張をスムーズに行えます。- 素早いプロトタイピング:新しいアイデアを検証したりサンプル実装を試したりする際、コードの変更のみで素早く結果を得られるため、本番環境への移行も効率的に行えます。- 業務効率の向上:定型作業や手動処理をスクリプト化することで人的ミスを減らし、開発や運用の効率が飛躍的に高まります。ビジネスロジックの変更も素早く反映できるため、組織全体の生産性向上が期待できます。

引き続き、ユーザーの皆様にとって、より便利で効果的なTailorPlatformの実現を目指してまいります。

Tailor Technologies, Inc.について

Tailor Technologies, Inc.は大企業向けに、個社ごとにテイラーメイドされた業務ソフトウェアを10倍速で開発できるプラットフォーム「Tailor Platform」を提供しています。「Empower every company to deploy any ideas(誰もがデプロイできる社会を創る)」をミッションに、プロダクトづくりにおいて難しい部分や専門知識が必要な部分を簡単にすることで、誰もがプロダクトづくりに参加できる世界を目指しています。2022年6月には日本拠点の会社として初めて、世界的なスタートアップ・アクセラレータ・プログラム「Yコンビネーター」に採択されています。

経営陣プロフィール

●Tailor Technologies, Inc. 代表取締役 柴田 陽(しばた・よう) プロフィール

東京大学経済学部卒業。マッキンゼー・アンド・カンパニー出身。店舗集客サービス「スマポ」、タクシー配車アプリ「日本交通タクシー配車」など、数々のヒットアプリを手がける。3つの会社の創業・売却の経験を持つシリアルアントレプレナー。2016年11月に株式会社クラウドポート(現ファンズ株式会社)共同創業。2021年テイラー株式会社を設立。

●Tailor Technologies, Inc. 共同創業者CTO 高橋 三徳(たかはし・みさと) プロフィール

楽天株式会社(2004年~)等を経てGREE株式会社の創業期にエンジニアとして参画、Speee株式会社(東証スタンダード市場上場)、スポットライト(現楽天ペイメント)等のCTOとしての創業を経て、2017年メルカリ入社、AI、HCI、ブロックチェーン、量子コンピューターなど最先端の研究からELSIなど社会科学分野まで幅広く研究開発を行うmercari R4Dの立ち上げに参画。また研究成果のアウトプットとしてNFT事業など、ブロックチェーン関連事業の立ち上げにも関わる。

【Tailor Technologies, Inc. 会社概要】

会社名:Tailor Technologies, Inc.

代表者:代表取締役 柴田 陽

住所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ

設立:2021年7月19日

URL:https://www.tailor.tech