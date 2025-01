【予算・品質・デザインの全てが叶う指輪】ラボグロウンダイヤモンド「KYRAH（キイラ）」のお客様のうち、6割以上がオーダーメイド・セミオーダーで婚約指輪を購入

KYRAH

ラボグロウンダイヤモンド専門のオンラインジュエリーブランド「KYRAH(キイラ)」では、この度販売データの分析を実施いたしました。その結果、ブライダルのために当店を利用されたお客様のうち6割以上の方が、オーダーメイドやセミオーダーで指輪を購入していることが判明しました。

■ 調査概要

本調査は、2024年1月から2024年12月までの1年間における販売データを分析したものです。婚約指輪の購入者である20代~40代の男女のうち、61.3%の方がオーダーメイドやセミオーダーで指輪を注文しているという結果になりました。婚約指輪は既製品を購入する方が半数以上を占めるため、当数値は「KYRAH(キイラ)」の特徴をとらえた、大変印象的なものといえます。

2024年1月~12月までの1年間における KYRAH の販売データより

■「KYRAH(キイラ)」にオーダーメイド・セミオーダーのお客様が多い理由

当ブランドにて、オーダーメイド・セミオーダーで婚約指輪を注文されるお客様が多い理由は、「予算・品質・デザイン」の全てを妥協する必要がないためと考えられます。「KYRAH(キイラ)」では、業界でもトップクラスの品質を誇る石のみを使用しているにもかかわらず、天然ダイヤモンドの約1/2~1/3程度の価格でご購入いただけます。さらに、ハイジュエリーブランドでは注文が難しいオーダーメイドやセミオーダーにも対応。「ダイヤのキラキラとした輝きは変わらないのに、要望を詰め込んだ理想の指輪が予算内で手に入る」と、多くのお客様から人気を集めています。

1ctのセンターストーンにヘイローと2連のハーフエタニティでお作りしたリング贅沢なペアシェイプをシンプルなK18イエローゴールドのリングにセッティング

また、当ブランドは都内にて定期的に POP UP イベントを開催しているほか、指輪のご自宅試着サービスも実施。3種類のサンプルリングとセンターストーンのサンプルを無料でお貸し出ししているため、実際に指輪を見ながら理想のデザインをご検討いただけます。

2024年10月に代官山アドレスで開催された POP UP イベント

2024年は六本木ヒルズ、代官山アドレス、インターコンチネンタルホテル大阪の3カ所にて計5回の POP UP イベントを開催。

POP UP イベントではオーダーメイドのご相談も承る。

■ オーダーメイド・セミオーダーで婚約指輪を購入されたお客様からの声

・細かいオーダーでも希望通りに仕上げられるところがすごいと思いました。仕上がったリングが届いた時、職人さんと細かく打ち合わせして頂けたのを感じられました。

・試着した際に、天然のダイヤモンドと全く輝きが変わらなかった点に惹かれました。既製品にはない理想のデザインに仕上げていただき、とても満足しています。一生のお守りになりそうです!

・理想通り過ぎるリングが届き、感動しています。たくさんのわがままから、要望全てを詰め込んでくださり本当にありがとうございました。

・パートナーに金銭的な負担をかけたくないと思い、色々と調べていたところにラボグロウンダイヤモンドを見つけました。価格的にも環境にも優しいのが魅力だと思い購入を決めましたが、アフターサービスも充実していて、とても安心感がありました。

■ ラボグロウンダイヤモンドとは

ラボグロウンダイヤモンドとは、研究所(ラボラトリー)で製造されたダイヤモンドです。ダイヤモンド類似石と呼ばれるモアッサナイトやキュービック・ジルコニア等とは異なり、天然ダイヤモンドと全く同じ化学成分・性質を持っていることが特徴です。天然ダイヤモンドと同品質にもかかわらず、約1/2~1/3の値段で購入できる点や、採掘を必要としないため地球環境や労働者への負担が少ない点から、欧米をはじめとした世界各国で人気を集めています。





■「KYRAH(キイラ)」について

KYRAHでは、業界でもトップの品質を誇る上質なラボグロウンダイヤモンドのみを厳選し、ミニマムなデザインでありながらも、つけ心地や制作方法にこだわって国内の職人が一つ一つ丁寧に仕上げたジュエリーを販売しています。天然ダイヤモンドと同様に、一生モノのジュエリーとしてご愛用いただけるものばかり。幅広いカラット数、形、色のラボグロウンダイヤモンドを取り扱っています。

※品質の保証として、0.3ct以上のラボグロウンダイヤモンドには国際鑑定機関であるIGIの鑑定書が付きます。





■ コンセプト

BE FEARLESS. BE YOU.

少し前まではジュエリーとは男性が女性に贈るものでした。



女性が自分のためにジュエリーを買うことが当たり前になった今。

パートナーシップの「あるべき姿」ではなく、愛そのものが祝福されるようになった今。

KYRAH は今までのあり方にとらわれず、多様性を象徴するジュエリーです。

新しい時代を切り拓く人々を KYRAH のジュエリーが彩っていく、

そんな身近な存在になりたいと願っています。





