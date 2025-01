「アクションチャンネルアワード2024」結果発表！大ヒット「シカゴ・シリーズ」や愛されワンコ「レックス」もランクイン

AXN株式会社

日本唯一の(*1)アクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)は、「アクションチャンネルアワード2024」と題して、2024年にアクションチャンネルで独占日本初放送(*2)及びテレビ初放送(*3)したドラマ(新シーズンも含む)を対象に、アンケート投票を実施しました。最も面白かった、おすすめしたいと思った作品を選んでいただく作品賞をはじめ、最も素晴らしかった俳優を選んでいただくベストアクター、ベストアクトレスのランキングが決定しました。

https://www.axn.co.jp/column/517dczlkifp85us5.html

作品賞で第1位を飾ったのは、シカゴの街を命がけで守る熱い消防隊員たちの活躍を描いた大人気ドラマ「シカゴ・ファイア」。昨年に続き、圧倒的な支持を得て堂々の首位となりました。第2位は、ファン急増中の「ハドソン&レックス~セントジョンズ警察シェパード犬刑事」。賢くて勇敢、可愛すぎるレックスの虜になる人が続出で、前回の5位から順位を3つもあげる結果になりました。3月からは、最新シーズン6の放送が控えています。そして第3位には、元CIAの最強シングルマザー、ロビン・マッコールが圧倒的な強さで敵を倒していく姿にスカッとできる、勧善懲悪のストーリーが大人気の「イコライザー」がランクインしました。

ベストアクターランキング第1位は、「シカゴ・ファイア」の主人公ケリー・セブライドを演じたテイラー・キニー。無骨ながら、正義感と情熱を持って51分署を支える姿が支持を集めました。そしてベストアクトレスランキングでは、「イコライザー」で主人公ロビン・マッコールを演じたクィーン・ラティファが前回のアワードに続いて第1位に。悪と戦う正義の味方であると同時に、娘を思う母親としての一面が、多くの女性から共感を呼びました。

今回のアワードでは、作品賞TOP10に「シカゴ・シリーズ」「イコライザー」などのハリウッド作品、「ハドソン&レックス~セントジョンズ警察シェパード犬刑事」や「フラッシュポイント -特殊機動隊SRU-」といったカナダ作品だけでなく、「プロファイリング パリ犯罪捜査課」「UNIT ONE-特別機動捜査班-」「リサーチ・ユニット~ニース重犯罪部」もTOP10入りを果たすなど、ヨーロッパ作品の人気の高まりを感じられる結果となりました。これからもアクションチャンネルでは世界中から厳選したアクションドラマをお届けしてまいりますので、どうぞご期待ください。

*1 自社調べ(2025年1月1日)。日本国内における放送サービスとして。

*2 他の日本の放送局・動画配信サービス・DVD/Blu-ray に先駆けて、アクションチャンネルが日本で最も早く放送すること。

*3 他の動画配信サービスで配信済もしくはDVD/Blu-rayでリリース済だが、放送に関してはアクションチャンネルが日本初となる作品。

■アクションチャンネルアワード2024 TOP10 結果発表

第1位:シカゴ・ファイア(シーズン11)

★2月からは「シカゴ・ファイア(シーズン11)」のアンコール放送を字幕版で、そして3月からは二カ国語版でスタート!

(C) 2022 NBCUniversal Media, LLC

シカゴ消防局51分署の消防士たちの活躍と友情をリアルに、そして感動的に描いた大ヒットドラマ!

のちに「シカゴ P.D.」や「シカゴ・メッド」などのスピンオフも生まれたメガヒット・シリーズ。

https://www.axn.co.jp/programs/chicagofire/

●ダントツにこの作品です。何しろ出演者の個人的な事情の絡みとそれに対する仲間たちとのかかわりを織り交ぜ、本業の出来事に従事する描写はアメリカのドラマならではのだいご味。(男性 60代)

●シーズン通して視聴していて、それぞれのキャラクターに愛着があります。去る人新しい仲間全て愛する人達です(女性 60代)

番組サイトはこちら :https://www.axn.co.jp/programs/chicagofire/

第2位:ハドソン&レックス~セントジョンズ警察シェパード犬刑事(シーズン4~5)

★最新のシーズン6は、3/17(月)から独占日本初放送!

(C) 2022/2023 Shaftesbury Rex V Inc. Pope Rex Season 5 Inc.

カナダ最東端の美しい港街セントジョンズを舞台に、セントジョンズ警察の刑事チャーリー・ハドソンと相棒のシェパード犬レックスのコンビが事件を捜査していく、カナダの大ヒットポリス・アクション。

https://www.axn.co.jp/programs/hudson_and_rex/

●ウィーン時代からレックスは大好きです。初代レックスの血統を感じさせる名演技がさすがでした。カナダの自然にも癒されます。(女性 60代)

●レックスシリーズで1番キャスト、ストーリー共に良い。レックスを常にパートナーとして信頼しているハドソンとレックスのコンビが好き。仲間達もレックスを刑事犬として認めて尊重しているのも良い。(女性 50代)

番組サイトはこちら :https://www.axn.co.jp/programs/hudson_and_rex/

第3位:イコライザー(シーズン4)

★シーズン4のアンコール放送は、3/27(木)スタート!

(C) 2024 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

元CIAの最強シングルマザーが弱きを助け強きを挫く!よりどころのない人々を助ける “イコライザー” ロビン・マッコールが、圧倒的な戦闘能力を駆使して悪党たちを成敗していくクライム・アクション。

https://www.axn.co.jp/programs/equalizer/

●正義は、必ず勝つ!強くてスッキリするし、ヒューマンがあってとても良いドラマ。(女性 40代)

●表に出て来ないヒーローは魅力的です。とにかく展開が面白い。(男性 60代)

番組サイトはこちら :https://www.axn.co.jp/programs/equalizer/

第4位 :シカゴ P.D.(シーズン10)

★2月からは「シカゴ P.D.(シーズン10)」のアンコール放送を二カ国語版で、そして3月からは字幕版でスタート!

(C) 2022 NBCUniversal Media, LLC

凶悪犯罪に挑む勇敢なシカゴ警察21分署特捜班の活躍を描く大ヒットポリス・アクション!

シーズン10で通算200話を達成した大人気ロングランシリーズ。

https://www.axn.co.jp/programs/chicagopd/

番組サイトはこちら :https://www.axn.co.jp/programs/chicagopd/

第5位 :私立探偵マグナム(シーズン5)(C) MMXXII CBS Studios Inc and Universal Television LLC. All rights reserved.

痛快常夏アクションシリーズのファイナル・シーズン。ハワイを赤いフェラーリで乗り回す、アメリカ海軍出身の私立探偵マグナムが、元MI6の諜報員のヒギンズら仲間と協力して様々な事件に挑む!

https://www.axn.co.jp/programs/magnum_pi/

番組サイトはこちら :https://www.axn.co.jp/programs/magnum_pi/

第6位 :シカゴ・メッド(シーズン6)(C) 2020 NBCUniversal Media, LLC

シカゴ医療センターの救急部門で繰り広げられる、緊迫した医療の現場と奮闘する人々を描いた救命医療ドラマ!コロナのパンデミック真っ只中に全米で放送がスタートしたシーズン6。

https://www.axn.co.jp/programs/chicagomed/

番組サイトはこちら :https://www.axn.co.jp/programs/chicagomed/

第7位 :プロファイリング パリ犯罪捜査課(シーズン1~3)

★3/1(土)からシーズン1~3を3週連続で一挙放送!

(C) MMIX - BEAUBOURG AUDIOVISUEL - BE FILMS - R.T.B.F. (Television belge)

犯罪学専門のプロファイラーと、パリ司法警察の捜査チームが難事件を解決!世界100以上の地域に販売され、2014年にはフランスで最も視聴されたNo.1クライムドラマ。

https://www.axn.co.jp/programs/profiling/

番組サイトはこちら :https://www.axn.co.jp/programs/profiling/

第8位 :UNIT ONE-特別機動捜査班-(シーズン1~4)

★3/24(月)から全話アンコール放送が決定!

(C) DR 2000 all rights reserved

20年前の若きマッツ・ミケルセンが拝める、幻の出世作!デンマーク各地を巡りながら難事件を捜査する警察の精鋭チーム、特別機動捜査班〈Unit One〉の活躍を描いたクライムドラマ。

https://www.axn.co.jp/programs/unit_one/

番組サイトはこちら :https://www.axn.co.jp/programs/unit_one/

第9位 :リサーチ・ユニット~ニース重犯罪部(シーズン1~5)

★2/10(月)からシーズン1~7の連続放送がスタート!

(C) JEAN-LOUIS PARIS

フランスTF1で、各シーズン平均800万人が視聴し、ゴールデンタイムで視聴者数No.1となった伝説のクライムドラマ。舞台をボルドーからニースに移したシリーズ第2弾!

https://www.axn.co.jp/programs/research_unit_nice/

番組サイトはこちら :https://www.axn.co.jp/programs/research_unit_nice/

第10位:フラッシュポイント -特殊機動隊SRU-(シーズン1~2)

★シーズン2新エピソード(第14~18話)&シーズン3は、3/3(月)より独占日本初放送!

(C) Flashpoint Season I Productions Inc.

発砲事件や人質事件など、人命にかかわる事件が発生すればただちに現場へ急行し、限られた時間内に最高のチームプレイでハイリスクを回避する武装警官組織SRUの活躍を描く!

https://www.axn.co.jp/programs/flashpoint/

番組サイトはこちら :https://www.axn.co.jp/programs/flashpoint/

■ベストアクターランキングTOP5

第1位:テイラー・キニー

ケリー・セブライド「シカゴ・ファイア」

(C) 2022 NBCUniversal Media, LLC

●シカゴ・ファイアの顔というべき存在。この人無しにドラマが成り立たない(女性 50代)

第2位:ジェイ・ヘルナンデス

トーマス・マグナム「私立探偵マグナム」

第3位:ジェイソン・ベギー

ハンク・ボイト「シカゴ P.D.」

第4位:ジョン・リアドン

チャーリー・ハドソン「ハドソン&レックス~セントジョンズ警察シェパード犬刑事」

第5位:イーモン・ウォーカー

ウォレス・ボーデン「シカゴ・ファイア」

(C)Shaftesbury_Pope_Productions_Derm_Carberry

「ハドソン&レックス」レックス役のディーゼル・フォン・バーギンウォルドは第7位にランクイン!

■ベストアクトレスランキングTOP5

第1位:クィーン・ラティファ

ロビン・マッコール「イコライザー」

(C) 2024 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

●とにかく強くてキレ者。悩める母の部分が垣間見えるところも良い(女性 50代)

第2位:パーディタ・ウィークス

ジュリエット・ヒギンズ「私立探偵マグナム」

第3位:カーラ・キルマー

シルビー・ブレット「シカゴ・ファイア」

第4位:メイコ・ニュイエン

サラ・チュオン「ハドソン&レックス~セントジョンズ警察シェパード犬刑事」

第5位:ミランダ・レイ・メイヨ

ステラ・キッド「シカゴ・ファイア」

★詳しいランキング結果はこちら★ :https://www.axn.co.jp/column/517dczlkifp85us5.html

「ミステリーチャンネルアワード2024」も公開中!

⇒ https://www.mystery.co.jp/column/0sjb6puio7t1ncc7.html

【視聴者が選ぶ「アクションチャンネルアワード2024」投票キャンペーン実施概要】

●調査対象:アクションチャンネル メールマガジン会員

●調査期間:2024/12/25~2025/1/5

●調査方法:インターネット

●有効回答数:562件

