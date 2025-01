「ミステリーチャンネルアワード2024」 結果発表！ミステリーファンの視聴者が選んだ傑作ドラマは？

AXN株式会社(C) AXN Co., Ltd. All Rights Reserved.

日本唯一(*1)のミステリードラマ専門チャンネル ミステリーチャンネル(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)は、 「ミステリーチャンネルアワード2024」と題して、2024年にミステリーチャンネル独占日本初放送(*2)及び日本初放送したドラマ(新シーズンも含む)を対象に、アンケート投票を実施しました。最も面白かった、おすすめしたいと思った作品を選ぶ作品賞をはじめ、最も素晴らしかった俳優を選ぶベストアクター、ベストアクトレスのランキングが決定しました。

https://www.mystery.co.jp/column/0sjb6puio7t1ncc7.html

作品賞で第1位を飾ったのは、「ヴェラ~信念の女警部~(シーズン12・13)」。本国で今年1月に惜しまれながら遂にファイナルシーズンを迎えた本作。ミステリーチャンネルでは2012年に日本で初放送し、シーズンを重ねるごとにじわじわとファンを増やしてきた不動の人気を誇る本格英国ミステリードラマです。第2位は「シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿(シーズン4~8)」。“ニュージーランドのバーナビー警部”とも評される本作は、愛着の持てる登場人物の個性的なキャラクターとニュージーランドのほのぼのとした雰囲気が視聴者から支持されました。そして第3位は、偏屈な犯罪学者が犯罪に関する専門知識で事件を解決する「テンペスト教授の犯罪分析ノート(シーズン3) 」がランクインしました。

第1位:「ヴェラ~信念の女警部~(シーズン12・13)」 (C) ITV Studios Limited 2023第2位:「シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿(シーズン4~8)」 (C) SPP & A3MI第3位:「テンペスト教授の犯罪分析ノート(シーズン3)」 (C) EAGLE EYE DRAMA LTD 2023

ベストアクターランキング第1位には、「テンペスト教授の犯罪分析ノート」で神経質で変わり者の犯罪学者テンペスト教授を演じたベン・ミラー。人間性がにじみ出る静かな演技でありながら、コミカルでチャーミングな一面も覗かせる演技力が多くの視聴者に評価されました。 ベストアクトレスランキングでは、作品賞にも輝いた「ヴェラ~信念の女警部~」で主人公ヴェラを演じたブレンダ・ブレシンが第1位に。まるでヴェラが本当にいると思わせるような圧倒的な演技力と存在感で称賛を集めました。

ベン・ミラー 「テンペスト教授の犯罪分析ノート(シーズン3)」 (C) EAGLE EYE DRAMA LTD 2023ブレンダ・ブレシン 「ヴェラ~信念の女警部~(シーズン12・13)」 (C) ITV Studios Limited 2023

今回のアワードでは、作品賞TOP10内に英国ドラマが8作品ランクインし、“ミステリーの本場”英国の底力を感じさせる結果となりました。今年は、「ヴェラ~信念の女警部~」のファイナルシーズンを日本でどこよりも早くミステリーチャンネルが放送 (2025年春を予定)、更に “ヴェラの完璧な後継者”と評される話題作「エリス~覚悟の警部」も今年放送予定です。そのほか、「シェトランド」「ブラウン神父」といった人気ミステリーの最新シーズンなど、話題の英国ミステリーを続々とお届けいたします。2025年のミステリーチャンネルに、どうぞご期待ください。

*1 自社調べ(2025年1月1日)。日本国内における放送サービスとして

*2 他の日本の放送局・動画配信サービス・DVD/Blu-rayに先駆けて、ミステリーチャンネルが日本で最も早く放送すること。

\ ミステリーチャンネルアワード2024 結果発表 /

<作品賞>第1位:「ヴェラ~信念の女警部~(シーズン12・13)」(https://www.mystery.co.jp/programs/vera/)

シーズン11~13 字幕版:2/4(火)スタート 毎週火曜 夕方4:00

★ファイナルシーズン、今春ミステリーチャンネル独占日本初放送(予定)

英国推理小説界の至宝アン・クリーヴス原作の傑作ミステリー。イングランド北東部を舞台に、仕事中毒で部下に対して厳しい言わば鬼上司的な刑事ヴェラが、人間の心の機微を深く読み取りながら事件を解決に導く!

https://www.mystery.co.jp/programs/vera/

(C) ITV Studios Limited 2023

●名作揃いの英国ミステリーの中でも飛び抜けて面白い。魅力的な主人公。二転三転するストーリー。意外な真犯人。漂う人生の悲哀。中弛みする事のないストーリー展開。結末に辛くなる回も多いが、ヴェラの不器用な優しさに救われる。(女性 50代)

●主人公に共感でき、厳しい中にも優しさが垣間見える。毎回ラストの会話に癒しと希望があり、エンドロールへと続く音楽もとても好きです。(女性 50代)

●あの暗い感じの中にも必ず最後、希望の光を残すのがとても好き。(女性 50代)

第2位:「シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿(シーズン4~8)」(https://www.mystery.co.jp/programs/the_brokenwood_mysteries/)

シーズン7~10 字幕版:2/3(月)スタート 毎週月曜 夕方4:00

“ニュージーランドのバーナビー警部”とも称される話題のミステリー!シェパード警部は刑事クリスティンとバディを組み、のどかな町で発生する不可解な殺人事件を捜査していく。

https://www.mystery.co.jp/programs/the_brokenwood_mysteries/

(C) SPP & A3MI

●クスッと笑えるところと、シリアスで深い部分のバランスがよく、キャラクターも個性的で憎めないところが面白い。ストーリーも一癖、一捻りがあって見飽きない。(女性 50代)

●シーズンを追うごとにはまっていった。垢抜けないなと思っていた登場人物たちに愛着がわき、きれいにまとめず人間くさい内容がおもしろい。(女性 40代)

●今年初めて見てもの凄く惹き込まれました。コミカルでほのぼのした街の雰囲気と登場人物が魅力的です。ワインとコーヒーが飲みたくなります。(女性 50代)

第3位:「テンペスト教授の犯罪分析ノート(シーズン3)」(https://www.mystery.co.jp/programs/professor_t/)

「ミステリー in パラダイス」のベン・ミラー演じる神経質で偏屈な犯罪学者が、犯罪に関する専門知識で事件を解決!ベルギーの人気シリーズを、舞台を英国ケンブリッジに置き換えてリメイク!

https://www.mystery.co.jp/programs/professor_t/

(C) EAGLE EYE DRAMA LTD 2023

●ひと癖あるテンペスト教授が、周囲に理解され、認められ、事件を解決していくのがいい。音楽や時々挟まれる架空のミュージカル調もおしゃれ。登場人物が皆、素敵でチャーミング。教授の心の傷を癒した最終回、リサはどうなるのか、続きが観たいです。(女性 50代)

●シーズン3になってマンネリ化するかと思いきや、投獄されててびっくりした。フランスやアメリカの作品とは違う、イギリスっぽい特有の品のあるドタバタ感が好き。(女性 50代)

●最終話がもうトラウマになって(涙)教授の心のベクトルがやっと幸せに向かってきたと思ったら。最初から最後まで油断のならないテンペスト教授。(女性 50代)

第4位:「アガサ・クリスティー 殺人は容易だ」(https://www.mystery.co.jp/programs/agatha_christies_murder_is_easy/)

字幕版:2/27(木)夜8:00

1939年に発表されたアガサ・クリスティーの原作小説を、独創的かつ現代的な解釈を加えて豪華キャストで映像化!列車で乗り合わせた老婦人から彼女の村で起きている奇妙な連続殺人の話を聞いた青年ルークは彼女の住んでいた村に乗り込み、独自の調査を始める…!

https://www.mystery.co.jp/programs/agatha_christies_murder_is_easy/

(C) Agatha Christie Productions Limited MMXXI第5位:「郵便探偵 ロストレターズ・ミステリー(新エピソード)」(https://www.mystery.co.jp/programs/lostletters_mystery/)

字幕版:毎週水曜 夜8:00

郵便局員4名が配達不能の郵便物をしかるべき受取人に届けるため、郵便探偵チームに大変身!手紙や小包を届ける過程で、人の命を救い、犯罪を解決し、古い愛を復活させ、そして受取人たちの未来を変えていく異色のロマンティック・ミステリー!

https://www.mystery.co.jp/programs/lostletters_mystery/

(C) 2014 SSD Productions (Muse) Inc. All Rights Reserved第6位:「シェトランド(シーズン7)」(https://www.mystery.co.jp/programs/shetland/)

シーズン1~7 字幕版:3/29(土)スタート 毎日午前11:00

★最新シーズン8、4月ミステリーチャンネル独占日本初放送(予定)

「ヴェラ~信念の女警部~」の原作者アン・クリーヴスがCWA賞を受賞したシリーズのドラマ化!スコットランド北部に広がるシェトランド諸島で起こる事件を描く本格ミステリー。シーズン6で数々の難事件を解決に導いたジミー・ペレス警部が去り、シーズン7からルース・コールダー警部が新たな主人公として登場。

https://www.mystery.co.jp/programs/shetland/

(C) ITV Studios Limited MMXXIII第7位:「シスター探偵ボニファス(シーズン3)」(https://www.mystery.co.jp/programs/sister_boniface_mysteries/)

シーズン3 字幕版:3/7(金)スタート 毎週金曜 夜10:00

「ブラウン神父」のスピンオフシリーズ!156のIQと生化学の博士号を持ち、推理小説をこよなく愛するスーパーシスターのボニファス。明るくて陽気で風変りなシスター・ボニファスが様々な事件解決に奔走する、ハートウォーミングな本格ミステリードラマ。

https://www.mystery.co.jp/programs/sister_boniface_mysteries/

(C) BBC Studios 2023第8位:「警視ファン・デル・ファルク アムステルダムの事件簿(シーズン4)」(https://www.mystery.co.jp/programs/van_der_valk/)

国際派英国人作家ニコラス・フリーリングの伝説的小説を、現代的アレンジでドラマ化!活気と謎に満ちた大都会アムステルダムを舞台に、数々の難事件が繰り広げられるスリリングなミステリー!!

https://www.mystery.co.jp/programs/van_der_valk/

(C) Company Pictures & All3Media International第9位:「ミステリー in パラダイス(シーズン13)」(https://www.mystery.co.jp/programs/death_in_paradise/)

シーズン13 字幕版:1/31(金)スタート 毎週金曜 夜10:00

2011年に英BBCで放送スタート。本格的謎解きと、カリブ海に浮かぶ陽光眩しいセント・マリー島で奮闘する英国刑事の姿が話題を呼び、230を数える国や地域で放送される大人気シリーズ!

https://www.mystery.co.jp/programs/death_in_paradise/

(C) Red Planet Pictures Limited 2024第10位:「マクドナルド&ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳(シーズン4)」(https://www.mystery.co.jp/programs/mcdonalds_and_dods/)

シーズン3~4 字幕版:1/31(金)スタート 毎週金曜 夕方4:00

世界遺産・英国バースを舞台に、いつも強気で険しい顔をしているが実は心優しくドッズを見守るマクドナルド警部と、ぼやっとしているようにみえて天才的推理力を持つドッズ巡査部長の凸凹コンビが、事件解決に挑む!

https://www.mystery.co.jp/programs/mcdonalds_and_dods/

(C) Mammoth Screen Limited 2023 All Rights Reserved

<ベストアクター TOP5>

第1位:ベン・ミラー

ジャスパー・テンペスト 「テンペスト教授の犯罪分析ノート(シーズン3(https://www.mystery.co.jp/programs/professor_t/))」

(C) EAGLE EYE DRAMA LTD 2023

●独特な教授役を見事に演じていて、本当のキャラ?と思ってしまうくらいです。天才級の頭脳と深い影を持ちつつ、どこかカワイイ。(女性 70代)

●表情やしゃべり方は抑えているのに教授の人間性が滲む役作りが素晴らしい。(女性 40代)

●冷静さとコミカルさを同居させる役柄を演じると圧倒的。(無回答 40代)

第2位:ニール・リー

マイク・シェパード 「シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿(シーズン4~8)(https://www.mystery.co.jp/programs/the_brokenwood_mysteries/)」

第3位:マーク・ウィリアムズ

ブラウン神父 「ブラウン神父(シーズン11)(https://www.mystery.co.jp/programs/father_brown/)」

第4位:マーク・ウォーレン

ファン・デル・ファルク「警視ファン・デル・ファルク アムステルダムの事件簿(シーズン4)(https://www.mystery.co.jp/programs/van_der_valk/)」

第5位:ジョン・シム

ロイ・グレイス 「警視グレイス(シーズン4)(https://www.mystery.co.jp/programs/grace/)」

<ベストアクトレス TOP5>

第1位:ブレンダ・ブレシン

ヴェラ 「ヴェラ~信念の女警部~(シーズン12・13)(https://www.mystery.co.jp/programs/vera/)」

(C) ITV Studios Limited 2023

●演技とは思えない。本当にヴェラという女性が存在するかのようです。(女性 50代)

●ブレンダ・ブレシンと言ったら「ヴェラ」、ヴェラと言ったら「ブレンダ・ブレシン」。彼女の名演技がなければ、このシリーズがここまで長く支持され、続くことはなかっただろう。(女性 60代)

●年齢を重ねてなお現場で指揮をとる女性の信念の強さ・柔軟性・孤独感など多様なものを体現している。(女性 60代)

第2位:ローナ・ワトソン

シスター・ボニファス

「シスター探偵ボニファス(シーズン3)(https://www.mystery.co.jp/programs/sister_boniface_mysteries)」「シスター探偵ボニファス クリスマスSP(https://www.mystery.co.jp/programs/sister_boniface_xmas2023/)」

第3位:ローラ・ドヴェール

シャルリー・ホームズ 「マドモアゼル・ホームズの捜査日記(https://www.mystery.co.jp/programs/mademoiselle_holmes/)」

第4位:コリンヌ・マシエロ

マルロー警部 「マルロー警部のフランスさすらい事件簿(新エピソード)(https://www.mystery.co.jp/programs/capitaine_marleau/)」

第5位:ジェーン・シーモア

ハリー・ワイルド 「退職教授ハリーの名推理(シーズン2)(https://www.mystery.co.jp/programs/harry_wild/)」

【調査概要】

調査対象 ミステリーチャンネル メールマガジン会員

調査期間 2024/12/25~2025/1/5

調査機関 ミステリーチャンネル

調査方法 インターネット

有効回答数 619件

