【2/1 フレイルの日】シニア世代だけではない働き盛り女性の9割以上がタンパク質不足？！健康経営(R)企業の新たな取り組み

株式会社YOUR MEAL

株式会社YOUR MEAL(東京都港区 代表取締役CEO:須藤大輔)は、株式会社ヘルスケアシステムズ(愛知県名古屋市 代表取締役社長:瀧本陽介、以下ヘルスケアシステムズ)の女性社員のタンパク質摂取量の測定と摂取頻度改善に向けた取り組み(以下、「たんぱく質プログラム」)を2社共同で行いました。

取り組みは、ヘルスケアシステムズの女性社員13名を対象に、タンパク質摂取量がわかる検査『フレミーチェック』を使って、タンパク質摂取量と目標量(※)に対する不足量を測定。その後、タンパク質摂取のアドバイスとともに高タンパク質パン『YOUR BREAD(ユアブレッド)』を紹介し、タンパク質摂取習慣の改善を図るというものです。この結果、参加者の92.3%がタンパク質不足であることが明らかになりました。

2社は、今回の取り組みの結果を受けて、女性の健康問題や活躍推進に取り組む企業に向けた無償のモニター企画を実施し、参加いただける企業を3社募集します。



※目標量は、生活習慣病やフレイルの発症予防を目的にした摂取量のこと。摂取不足を回避するための推奨量とは異なる (『日本人の 食事摂取基準(2020年版)』)

■ 取り組みの背景

フレイルとは、将来的に日常生活でサポートが必要な要介護状態になるリスクが高い状態のことです。厚労省は、2020年4月に生活習慣病やフレイル予防を目的に、タンパク質摂取目標量を引き上げました。タンパク質の摂取不足はフレイルと関連することが報告されており、フレイル対策としてタンパク質の摂取が重要であることが知られています。

ところが、ヘルスケアシステムズが20~80代の約300人を対象に実施した調査〔1〕では、タンパク質摂取量が目標値に届かなかった人が全体で約7割にのぼっており、働き盛りの40代は60代以上に比べて摂取できている人の割合が少ないことがわかりました。

フレイル対策は、高齢者になってから取り組むのでは遅く、40~50代といった働き盛りの世代から取り組むことが重要という研究結果もあります〔2〕。

1.大矢寛子,「郵送検査「フレミーチェック」によるたんぱく質摂取量の評価とフレイルとの関連」,第80回日本公衆衛生学会総会,2021(https://hc-sys.com/news/press-release/220118/)

2.吉田 司他,「大阪府摂津市および阪南市における働く世代からのフレイル該当割合ならびにその関連要因」,日本公衆衛生雑誌,2021(https://researchmap.jp/tsukasa-y/published_papers/32677677)

■ 「たんぱく質プログラム」の概要

内容:タンパク質摂取量・目標量に対する不足量を尿検査で測定

高タンパク質パン『YOUR BREAD』の紹介と提供

対象:ヘルスケアシステムズの20代~50代の女性社員13名

結果:検査結果では、92.3%がタンパク質不足。その内15g以上不足している人は61.6%にのぼった。

参加者コメント:

「自分が思った以上にタンパク質をとれておらずビックリしました」

「朝食は抜きがちだったのですが、高タンパク質パン摂取でこれまでの生活にプラスする感じでした。ご飯(炭水化物)ばかりになりがちなのでタンパク質を意識してとろうと改めて思いました」

「もともとの普段の食事がおざなりになっているなと改めて感じました。朝ごはんは、バタバタして食べれなかったりお昼もおにぎりだけなど、夜ご飯だけはしっかり食べていたつもりでしたが、3食を通してタンパク質を摂取しないと必要量に達することができないんだなと感じましたので、まずは日々の食事内容を改善しようかなと思いました」

■ 両社による「たんぱく質プログラム」の取り組み

今回の取り組みで、フレイル対策は65歳以上の高齢者だけではなく、働き盛りの世代において重要であることを再確認しました。また、今回は女性従業員を対象にした調査でしたが、出社前の家事や支度等で朝ごはんを抜きがちな人のコメントが複数寄せられました。

女性とタンパク質摂取については、妊娠期のタンパク質摂取と子の発達〔3〕やタンパク質摂取と胎児発育との関係性〔4〕など、プレコンセプションという観点でも重要になります。

そこで2社は、女性のタンパク質不足を解消することを目的に、女性の健康問題や活躍推進に取り組む企業に向けた無償のモニター企画を実施し、参加いただける企業を3社募集します。ぜひふるってご応募ください。

3.Kunio Miyake,「Maternal protein intake in early pregnancy and child development at age 3 years」,Pediatric Research,2023(https://www.nature.com/articles/s41390-022-02435-8)

4.Naho Morisaki,「Optimal protein intake during pregnancy for reducing the risk of fetal growth restriction: the Japan Environment and Children’s Study」,British Journal of Nutrition,2018(https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/optimal-protein-intake-during-pregnancy-for-reducing-the-risk-of-fetal-growth-restriction-the-japan-environment-and-childrens-study/B4635D049209DEECC3C18D0B2AF814DC)

■ 企業サンプリングモニター募集の内容

<対象企業>

・健康経営を目指す企業

・女性社員の健康や活躍に取り組む(取り組みたい)企業

<提供>

たんぱく質充足検査キット『フレミーチェック』(2回分)および、

高タンパク質パン『YOUR BREAD』36名様分(12個入×3箱)を

それぞれ3社のご担当者様に提供いたします。

<募集要項>

抽選において、オンライン面談をさせていただく可能性がございます。

1月30日(木) 募集開始

2月13日(木) 選定(ご面談等)

2月20日(木) 当選連絡

<お申し込みフォーム>

モニター応募はこちら> https://forms.gle/tousq5MK5gAqkWgw9

モニター応募はこちら :https://forms.gle/tousq5MK5gAqkWgw9

■高タンパク質パン『YOUR BREAD』について

1食で16gの高タンパク質と美味しさを両立させたロングライフパン。北海道十勝バター入りのクリームをたっぷり使用した生地で、そのままでも温めても美味しく召し上がっていただけます。

仕事もプライベートも忙しく食事の栄養が偏ってしまう、だけど美味しいものを食べたい、という現代人にぴったりのパンです。

商品名:YOUR BREAD プレーン

内容量:90g

タンパク質量:16g

価格:税込3,480円/12食入り1ケース(1個あたり税込290円)

公式サイト:https://yourbread.jp/

■たんぱく質充足検査「フレミーチェック」

性別・年齢・運動量によって変わるたんぱく質摂取の目標量を割り出し、

たんぱく質が充分に摂れているかどうかを尿で調べます。

商品名:

たんぱく質充足検査「フレミーチェック」

価格:3,300円(税込)

関連サイト:https://karadano-monosashi.jp/check-kit/fremycheck/

■株式会社ヘルスケアシステムズ

事業内容 :郵送検査事業、臨床研究事業

代表取締役社長:瀧本陽介

本社 :〒466-0058 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目14番18号

設立 :2009年3月31日

公式サイト :https://hc-sys.com/



■株式会社YOUR MEAL

YOUR MEALは「人と地球をカラフルに」というパーパスのもと、ボディメイクやダイエットに取り組む人に最適な栄養素の食事をお届けするボディメイクフードサブスクリプション事業「マッスルデリ」や高タンパクでヘルシーな食事をケータリング、オードブル、お弁当でご提供する 「マッスルケータリング」、一人ひとりの目的や好みに合わせた食事をお届けするカスタムミール事業「YOUR MEAL」を展開。タンパク質がとれるロングライフパン「YOUR BREAD(ユアブレッド)」およびコーヒー「EXIT COFFEE(イグジットコーヒー)」も人気。2023年7月より、国内製糖メーカー最大手であるDM三井製糖グループに。

事業内容 :ライフスタイルサポート事業、宅配弁当事業

代表取締役社長:須藤大輔

本社 :〒108-0014 東京都港区芝五丁目26番16号 Mita S-Garden

設立 :2016年11月29日

公式サイト :https://your-meal.co.jp/