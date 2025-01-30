【高知新聞社主催】中小企業のための経営戦略セミナー in 高知
この度、高知県の中小企業の事業承継や成長戦略をテーマに、セミナーを実施させていただく運びとなりました。第一部は、ミタニ建設工業株式会社 代表取締役社長 三谷剛平氏より「若い力と地域が共創する地域創生経営」と題し、ご講演いただきます。第二部は、株式会社M&A総合研究所 企業情報第七本部第二部 部長 関根優介より「企業の未来をつなぐ 事業承継・M&Aのポイント」と題してお話いたします。
また、セミナー終了後には個別相談会の時間を設けております。情報収集の段階でも、個別でアドバイザーにご相談が可能です。ぜひご関心のある方はご参加ください。
詳細・お申し込みはこちら
https://masouken.com/seminars/152
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セミナー内容
第一部 13:30～14:05
ミタニ建設工業株式会社
代表取締役社長 三谷剛平氏
「若い力と地域が共創する地域創生経営」
第二部 14:05～14:35
株式会社M&A総合研究所
企業情報第七本部第二部 部長 関根優介
「企業の未来をつなぐ 事業承継・M&Aのポイント」
個別相談会
セミナー終了後、M&Aや事業承継にご興味がある方や、情報収集をされたい方は、担当のアドバイザーに個別でご相談いただけます。
日時・会場
日時
2025年3月10日（月）
13:30～14:35（13:00開場）
会場
〒781-0806
高知県高知市知寄町2丁目1-37
ちより街テラス ちよテラホール
※お車でお越しの方は、駐車券（3時間無料）をお渡しいたします。
登壇者
ミタニ建設工業株式会社
代表取締役社長
三谷剛平 氏
株式会社大林組で6年間勤務した後、2006年にミタニ建設工業に入社し、2年後の30歳で代表取締役に就任。2012年に官製談合を告発されたことを契機に、旧体質の払拭と社内改革を行い、2022年・2023年にはホワイト企業大賞特別賞を受賞。理念経営を土台とした社員主導型の新しい会社のカタチを高知から創出すべく、「ものづくり」の枠組みを超え、新たな挑戦をし続けている。
株式会社M&A総合研究所
企業情報第七本部第二部 部長
関根 優介
学習院大学卒業後、株式会社静岡銀行に入行。中小企業担当を務め、ファイナンス、事業承継支援、新店舗開設業務に従事。前職において、後継者不在企業の承継支援を経験したことを機に、自身が解決の一助となるべく、M&A総合研究所に参画。M&A総合研究所ではIT事業・製造業・医療業界を中心に、幅広い業種を担当。
お申し込み方法
https://masouken.com/seminars/152
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【セミナー一覧ページ】
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M&A総合研究所について
会社名：株式会社M&A総合研究所
事業内容：M&A仲介事業
本社：東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 17階
代表者：代表取締役社長 佐上 峻作
URL：https://masouken.com/
参考
「M&A総合研究所」ではM&Aを分かりやすく解説した記事を公開しております
M&Aとは？：https://masouken.com/M&A(https://masouken.com/M&A)
事業承継とは？：https://ma-s.jp/x/jbk4w
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