株式会社ASIAtoJAPAN

アジアを中心とする海外トップ大学の外国人学生を対象にした採用支援サービスを運営する株式会社ASIA to JAPAN(代表:三瓶 雅人 本社:東京都台東区 以下:ASIA to JAPAN)は、日本経済新聞社 人財・教育事業ユニットが主催する大規模な外国人新卒採用マッチングイベント「NIKKEI GLOBAL RECRUITING FORUM」を共催し、その一環としてグローバル就職のトレンドや課題について考察する「国際セミナー」を2025年2月18日に開催します。

当日は【アジアから日本への就職「新たな可能性と課題」の追求】をテーマに代表の三瓶だけで なく、アジア各国のトップクラスの大学で日本語教育に携わる教師、大学関係者を招聘し、現地での日本語教育の現状や、日本企業への就職に向けた学生たちの奮闘ぶりなど、臨場感たっぷりにお届けします。

国際セミナー概要

■テーマ

アジアから日本への就職「新たな可能性と課題」の追求

■日時

2025年2月18日(火)

14:30~17:00 (各30分前より受付開始)

■内容

● 基調講演「日本企業の採用動向とアジア学生への期待について」

14:30~14:50 ASIA to JAPAN 代表 三瓶 雅人

・日本企業が求める人材(日本語力・異文化理解・専門スキル)

・アジア人材の強みと課題

・日本就職市場の変化(コロナ禍後の回復・人材不足・インバウンド需要) など

● 各国における「日本語教育の現状と現地での就職事情」

14:50~15:50 アジア各国の先生(1大学10分で計6大学を予定)

・日本語教育の現状

・現地での就職と日本への就職事情

● 休憩

15:50~16:00

● パネルディスカッション「教育と企業のギャップを埋める」

16:00~16:45 アジア各国の先生(3名~4名)

進行:ASIA to JAPAN 代表 三瓶 雅人

・アジアの学生が日本就職で直面する課題(日本語・文化適応・職場環境)

・大学としてのキャリア支援と企業が期待する準備の違い

● 質疑応答

16:45-16:55

● クロージングトーク

16:55~17:00 ASIA to JAPAN 代表 三瓶 雅人

会場概要

■会場名

東京・大手町 日経ビル6階 日経カンファレンスルーム

■住所

〒100-8066 東京都千代田区大手町1丁目3-7 日経ビル 6階

■アクセス

・地下鉄「大手町駅」下車C2b出口直結

東京メトロ

千代田線「大手町駅」神田橋方面改札より徒歩約2分

丸ノ内線「大手町駅」サンケイ前交差点方面改札より 徒歩約5分

半蔵門線「大手町駅」皇居方面改札より徒歩約5分

東西線 「大手町駅」西改札より徒歩約9分「竹橋駅」 4番出口より徒歩約2分

申し込み方法

下記リンク内にて必要事項を記載の上、お申し込みください。参加可能人数は1企業につき4名様までとなります。

■参加申し込みフォーム

https://asiatojapan.com/ngrf-international-seminar/

会社概要

■会社名

株式会社ASIA to JAPAN

(https://asiatojapan.com/)

■本社所在地

〒110-0016 東京都台東区台東3-15-3 MARK SQUARE 御徒町8F

■代表取締役

三瓶雅人

■設立

2017年2月

■事業内容

海外トップ大学を対象にした採用支援事業など

■オフィス

インド オフィス:AtoJ Labs India Pvt. Ltd.

シンガポール オフィス:ASIA to JAPAN (SINGAPORE) PTE. LTD.