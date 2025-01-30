1月10日（金）よりECサイトにて、ナポリのファクトリーブランド〈De Petrillo〉との別注ジャケット〈De Petrillo per TOMORROWLAND PILGRIM〉の先行予約を開始
株式会社 トゥモローランド
1月10日（金）よりオンラインサイトにて〈De Petrillo per TOMORROWLAND PILGRIM〉の先行予約を開始します。
ABOUT | De Petrillo（デ ペトリロ）
［商品詳細］
［先行予約・納期］
1月10日（金）よりオンラインサイトにて〈De Petrillo per TOMORROWLAND PILGRIM〉の先行予約を開始します。
国内で取り扱いの少ないモデルと、〈TOMORROWLAND PILGRIM〉にて選定した素材を組み合わせました。今回ご用意したジャケットはすべて〈TOMORROWLAND〉のエクスクルーシブです。
ABOUT | De Petrillo（デ ペトリロ）
2009年からデザイン、縫製、営業、販売を自社一貫で行い、ナポリ伝統の仕立て技術を盛り込んだ実力派のファクトリーブランド。 『サルト（仕立屋）の精神で、大量生産ではなく、一枚ずつ丁寧に仕上げる』、『仕立て服に近い着心地で、 よりモダンで時代に合ったデザインを提案する』をモットーとしています。
［商品詳細］
61-07-51-07507
\231,000（tax in）
61-07-51-07504
\212,300（tax in）
61-07-51-07505
\220,000（tax in）
［先行予約・納期］
1/10（金）～
2月下旬予定
［通常販売］
2月下旬予定
※掲載内容は変更する場合がございます。