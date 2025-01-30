【期間限定展示】「COFO Chair Pro 2」がヨドバシカメラの関西(梅田)・関東(秋葉原)のMakuakeコーナーで展示開始
理想の自分空間を創るリラクゼーションブランド「COFO（コフォ）」を運営する株式会社COFO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 江沢 弘輝、以下COFO）は、最新作「COFO Chair Pro 2」を、1月28日(火)より、株式会社マクアケ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 中山 亮太郎）がヨドバシカメラマルチメディア梅田、ヨドバシカメラマルチメディアAkiba内に展開する、Makaukeコーナーにて展示をいたします。
Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/cofo_chairpro2/
＜展示店舗情報＞
■ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 1Fマクアケコーナー
・住所：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町１－１
・展示期間：2025年1月28日（火）～2025年3月9日（日）
・展示商品：COFO Chair Pro 2 ブラック
・営業時間：9:30-22:00
・公式HP：https://www.yodobashi.com/ec/store/0081/
■ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 2Fマクアケコーナー
・住所：〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1
・展示期間：2025年1月30日（木）～2025年3月9日（日）
・展示商品：COFO Chair Pro 2 ライトグレー
・営業時間：9:30-22:00
・公式HP：https://www.yodobashi.com/ec/store/0018/
＜COFO Chair Pro 2とは＞
リラクゼーションブランド、COFOの最新作チェアで、現在Makuakeにて先行予約受付中。
2025年1月9日に先行予約受付を開始し、「高いカスタマイズ性」を最大の売りに、1月30日現在で4600万円を超える先行予約を記録。累計10万台の出荷台数を誇る、COFO Chairシリーズの3年ぶりの最新作として大注目されている。
Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/cofo_chairpro2/
＜COFOについて＞
COFO（コフォ）は2016年、千葉県山武市にて設立。20年以上リラクゼーション・セルフケア製品に携わるプロダクトデザイナーを筆頭に、「リラックス×集中力」を開発理念とし、豊かな暮らしを支える「理想の自分空間創り」のアイテムをお届けしています。これまでに「COFO Chairシリーズ」「COFO Deskシリーズ」「COFO無重力モニターアームPro」を発表し、いずれも同分野でMakuake歴代No.1*を獲得（＊自社調べ、2025年1月1日時点）。「COFO無重力モニターアームPro」は、2024年度グッドデザイン賞を受賞。
＜会社概要＞
社名：株式会社COFO
代表者：江沢 弘輝
所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-11-14 TQ東神田7F
事業内容：インテリア家具、健康家電、生活家電の企画・デザイン・設計・製造及び販売
COFO公式サイト：https://cofo.jp/
■YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCcgVegwIAaanL6EmaP7Ag6g
■Instagram：https://www.instagram.com/cofo_japan/
■Facebook：https://www.facebook.com/COFOJapan/
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