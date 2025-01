【COCO DEAL】1/31（金）宮田聡子が着る春のビジュアルvol.2を公開

アイア株式会社

アイア株式会社(本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子)が運営する、COCO DEAL(ココ ディール)は1/31(金)10:00よりオフィシャルオンラインストアにてWEBカタログvol.2「POP THE BALLOON」を公開いたします。

2025年春のシーズンテーマは "Pop The Balloon"

「風船が突然割れても形が変わっても驚かないで。私たちには揺るぎない好きがあるから。」

レース、シアー、ボーダー、花柄、デニム、刺繡・・・

素材やデザインを組み合わせて自分らしいファッションを楽しんで。

COCO DEALの持つ愛らしさと洗練されたスタイリングをお届けします。

詳細を見る :https://petal-online.com/brand/cocodeal/spring_catalog_2_250131?utm_campaign=SpringCatalog2025_2pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

CARDIGAN \15,400/ INNER \6,050/ SKIRT×PANTS SET \14,300/ SHOES \15,400COAT \24,200/ ONE-PIECE\14,300/ SOCKS \1,980/ SHOES \15,400JACKET \15,400/ LACE INNER×TOPS SET \13,200/ SKIRT \14,300TOPS \9,680/ SKIRT \13,200/ BAG \11,000/ SHOES \15,400ONE-PIECE \13,200/ NECKLACE \4,180/ SHOES \16,500JACKET \15,400/ INNER \6,050/ SKIRT \10,780/ BAG \11,000JACKET \18,700/ ONE-PIECE \15,400/ EARRINGS \4,180/ NECKLACE \4,180/ BAG \9,680KNIT \8,690/ KNIT \8,690/ SKIRT \13,200/ EARRINGS \4,180/ SHOES \16,500CARDIGAN \10,890/ PANTS \10,780/ BAG \6,600TOPS \7,590/ PANTS\9,680/ BAG \9,680/ SHOES \15,400COAT \25,300/ BLOUSE×KNIT SET \13,200/ SKIRT \10,450/ EARRINGS \4,180/ BAG \11,000/ SOCKS \1,980/ SHOES \15,400ONE-PIECE \19,800 /SHOES \16,500KNIT \11,550/ INNER \6,050/ PANTS \13,200/ BAG \11,000/ SHOES \16,500

staff credit

Model_Satoko Miyata(Vithmic Model Agency)

Photograph_Fumi Kikuchi(impress+)

Styling_Makiko Ito

Hair & make-up_NAYA

Design_ma-h gra

Direction_Norihiro Yamane(NVY)

Creative Agency_CICELY

・宮田聡子さんプロフィール

宮田聡子(ミヤタ サトコ) モデル

1988年9月12日生まれ、福岡県出身

数多くの女性ファッション誌で表紙を飾る人気モデル。

趣味はイラストをはじめ、アクセサリー作り、ゲーム、アニメ鑑賞など。

インスタグラム@miyatasatoko

・ココ ディールについて

アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。

自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと

ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。

