『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ゲーム内イベント「このひと針に想いを込めて」、「Night sweet mealガチャ」開催！

株式会社セガ

株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)と株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』について、2025年1月31日(金)より、ゲーム内イベント「このひと針に想いを込めて」、「Night sweet mealガチャ」を開催中です。

■イベント「このひと針に想いを込めて」開催!

開催期間:2025年1月31日(金)15:00~2月8日(土)20:59

1月31日(金)より、ゲーム内イベント「このひと針に想いを込めて」を開催中です。

イベント期間中、「ひとりでライブ」「みんなでライブ」「チャレンジライブ」(リズムゲーム)をプレイすることで、スコアに応じて「マイセカイ」では採取で消費したスタミナに応じて、「イベントP」と「イベントバッジ」を獲得できます。

獲得した「イベントP」に応じて、「イベントストーリー」を解放することができるほか、イベント終了時までに獲得した「イベントP」で、「累計イベントPランキング」が決定いたします。

また、「イベントバッジ」はイベント交換所より、イベントで登場する新メンバーやゲーム内アイテムと交換が可能です。

<「このひと針に想いを込めて」新メンバー>

・★3「[楽しい刺繍の時間] 暁山瑞希」

【特訓前】【特訓後】

・★2「[モアモアハウスのサプライズ] 桐谷遥」

<「このひと針に想いを込めて アフターライブ」開催>

イベント終了後には「バーチャルライブ」でのアフターライブとして、「このひと針に想いを込めて アフターライブ」を開催いたします。

○開催日時

・2月8日(土):22:00、23:00

・2月9日(日):0:00、1:00、2:00、3:00、4:00、5:00、6:00、7:00、8:00、9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00、19:00、20:00、21:00

○ライブ上演時間

約11分4秒

○初回参加報酬

・スタンプ「雫:ひと針ひと針、丁寧に」

・クリスタル×300個

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■「Night sweet mealガチャ」開催!

開催期間:2025年1月31日(金)12:00~2月10日(月)11:59

1月31日(金)より、3人の新メンバーが出現する「Night sweet mealガチャ」を開催中です。

初めて獲得する一部の★4メンバーには、「ライブ衣装」が付きます。

「ライブ衣装」を獲得することで、他の着用可能キャラクターが着用できる衣装を「衣装ショップ」で製作可能になります。

<「Night sweet mealガチャ」新メンバー>

・★4「[糸の花に見とれて] 日野森雫」

ライブ衣装付き:[衣装名:Night rose-queen]

・★4「[静かな図書室で] 朝比奈まふゆ」

ライブ衣装付き:[衣装名:Icy rose-lady]

・★4「[とびきりのハートをキミに] 鏡音レン」

ライブ衣装付き:[衣装名:Shady rose-duke]

※他の着用可能キャラクターの「ライブ衣装」は、一部デザインやアクセサリの有無が異なることがあります。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■「ド屑」「心予報」に、新たなリズムゲーム音源を追加!

「ド屑」(作詞・作曲:なきそ)に、朝比奈まふゆ(CV.田辺留依)、東雲絵名(CV.鈴木みのり)が歌唱する2種類のアナザーボーカルver.を追加いたしました。また、「心予報」(作詞・作曲:Eve)に、KAITOが歌唱するアナザーボーカルver.を追加いたしました。

アナザーボーカルver.は、「アナザーボーカルショップ」で「ボーカルカード」と交換することで入手が可能です。

■「街」オリジナル2DMV追加!

「街」(作詞・作曲:jon-YAKITORY)のオリジナル2DMVをゲーム内に追加いたしました。

2DMVは、「MV視聴」のメンバー確認画面や、ライブの最終確認画面より「2DMV」を選択していただくことでお楽しみいただけます。

■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考:『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称:プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710(https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710)

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai)

配信開始日:配信中(2020年9月30日(水)配信)

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:リズム&アドベンチャー

メーカー:セガ/ Colorful Palette

公式サイト:https://pjsekai.sega.jp

公式X(Twitter):https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記:(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。