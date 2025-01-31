中日ドラゴンズ 沖縄キャンプ情報
株式会社中日ドラゴンズ
Agreスタジアム北谷 中頭郡北谷町美浜2
オキハム読谷 平和の森球場 中頭郡読谷村字座喜味2901
また、沖縄県北谷町、読谷村で行う「沖縄春季キャンプ」の模様を「球団公式YouTube」で限定ライブ配信もいたします。
キャンプイン初日のセレモニーから日々のシートノックやバッティング練習、ブルペンの投球練習、サブグラウンド、屋内練習場や陸上競技場での練習に加え、期間中の練習試合もライブ配信します。
2025年2月1日から行われる中日ドラゴンズ沖縄春季キャンプ
1軍はAgreスタジアム北谷、2軍はオキハム読谷平和の森球場で選手達が汗をかきます！
もちろん、Agreスタジアム北谷⇔オキハム読谷平和の森球場のシャトルバスは今年も運行します。
推しの選手はどちらの球場で練習しているでしょうか！？
両球場の行き来が昨年より増便され、楽になります！
Agreスタジアム北谷 中頭郡北谷町美浜2
オキハム読谷 平和の森球場 中頭郡読谷村字座喜味2901
2025年沖縄春季キャンプの各球場参加メンバーはこちら↓
https://dragons.jp/news/2025/camp-member.php
https://dragons.jp/news/2025/camp-live.php
また、沖縄県北谷町、読谷村で行う「沖縄春季キャンプ」の模様を「球団公式YouTube」で限定ライブ配信もいたします。
配信期間は2月1日(土)から2月20日(木)まで。
キャンプイン初日のセレモニーから日々のシートノックやバッティング練習、ブルペンの投球練習、サブグラウンド、屋内練習場や陸上競技場での練習に加え、期間中の練習試合もライブ配信します。
また沖縄県読谷村で行うキャンプの模様も適宜インサートしながら配信する予定です。