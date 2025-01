バレーボール宮浦健人選手と契約締結

ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社

この度、米国発スポーツメディカルブランド 「McDavid(マクダビッド)」、ウェルネステックブランド「Therabody(セラボディ)」を展開するユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社(本社:東京都品川区)は、プロバレーボーラーの宮浦健人選手とコンディショニングサポート契約を締結しました。

宮浦選手は早稲田大学で全日本インカレ4連覇を達成後ジェイテクトSTINGSに入団、その後ポーランド、フランスに単身渡欧し活躍、2024年よりSVリーグ開幕のタイミングでジェイテクトSTINGS愛知に復帰しました。

単身渡欧やパリオリンピックに出場したグローバルなアスリートであり、またコンディショニングに関する考え方が一致したことから宮浦選手と契約締結する運びとなりました。McDavid・Therabodyは宮浦選手のコンディショニング、ベストパフォーマンスをサポートできるよう努めて参ります。

宮浦健人選手 コメント

この度McDavid・Therabodyとコンディショニングサポート契約を締結したプロバレーボール選手の宮浦健人です。

サポーターは練習、試合で使用しておりこの度サポーターのグローバルブランドMcDavidという心強いパートナーとの契約を嬉しく思います!Therabodyは欧州に初めて移籍するタイミングでセルフケアが必要と考えて使い始めました。

McDavid・Therabodyと共に今まで以上にコンディショニングやパフォーマンスの向上に意識を向けチームの勝利に貢献していきます!応援よろしくお願いします!!

宮浦健人選手 プロフィール

所属:ジェイテクトSTINGS愛知

ポジション:オポジット

生年月日:1999年2月22日(25歳)

身長/体重:190cm/86kg

<主な経歴>

2014-17 鎮西高等学校

2017-21 早稲田大学

2021-22 ジェイテクトSTINGS

2022-23 PSGスタル・ニサ(ポーランド)

2023-24 Paris Volley(フランス)

2024- ジェイテクトSTINGS愛知

<日本代表歴>

2021年 第21回アジア男子選手権大会 準優勝

2021年 アジア選手権 ベストオポジット

2024年 バレーボールネーションズリーズ 準優勝、パリオリンピック 出場

マクダビッド 商品ラインナップ

McDavid(マクダビッド)について

M4305 ファントムアンクルブレイス 5M602 フレックス ニーパッドMA103 コンディショニング カーフスリーブMA104 コンディショニング アームスリーブM705 コンプレッションショーツ VM815 コンプレッションタイツ

スポーツメディカル分野のパイオニアブランド。

スポーツ医科学に基づいて開発されたマクダビッドのプロテクトギア、パフォーマンスギアは、世界70ヶ国の医療施設やアスリートに使用されている。

Protection & Performance(TM)

▶ McDavid 公式フェイスブック https://www.facebook.com/mcdavid.jp

▶ McDavid 公式インスタグラム https://www.instagram.com/mcdavid_japan/

▶ McDavid 公式X https://x.com/McDavid_Japan

Therabody(セラボディ)について

米国ロサンゼルス発のウェルネステックブランド

2007年、セラガンの開発者Dr.ジェイソン(DC=ドクターオブカイロプラクティック/米国国家資格)は、バイク事故で重傷を負い、手術・リハビリ後も首から肩、腰にかけての筋肉・神経の痛み、しびれ、こわばり等を感じていました。思うように回復しない中、Dr.ジェイソンは、薬や手術に頼らない自然なセラピー効果が得られるものを求めていました。医療施設にあるような大型の治療機器とは違う、自身で手軽に扱える機能的な機器の開発に着手しました。これが世界初のパーカッシブデバイス「THERAGUN(セラガン)」が誕生するきっかけとなり、その後8年間の研究において、様々なプロトタイプ製品を考案・制作。2016年に最初の製品となるG1を発売。2017年にはG2PROを発表し、パーカッシブデバイスのリーディングカンパニーに成長しました。米Therabody社は常にさらなる進化と革新的なデバイスを求め研究しています。

2025年現在、Therabody製品は世界70カ国以上で、トップアスリート、指導者やトレーニング施設、治療院、教育機関、ラグジュアリーホテルなどで信頼できるデバイスとして選ばれています。

・Therabody 公式サイト:https://therabody.jp/

・Therabody公式フェイスブック:https://www.facebook.com/therabody.japan/

・Therabody公式インスタグラム:https://www.instagram.com/therabody_japan/

ユナイテッドスポーツブランズについて

#1 CHOICE FOR ATHLETES AROUND THE WORLD WHO DEMAND PROTECTION & PERFORMANCE. プロテクションとパフォーマンスを必要とする世界中のアスリートのNo.1チョイスとなる。ユナイテッドスポーツブランズのフィロソフィは、 ミッションもチームもブランドもユナイト(統合・連帯)して高め、 社会と共生しながら発展させていくことです。

米国発 アスリート向けのプロテクトギアとパフォーマンスギアのパイオニアブランド「McDavid」、ウェルネスソリューションの世界ブランド「Therabody」、100%合成繊維素材の革新的キネシオロジーテープ「KT TAPE」、ランニング エッセンシャルブランド「NATHAN」、マウスガードなどスポーツプロテクションの成長ブランド「Shock Doctor」などを世界70カ国でグローバル展開。「革新性」と「専門性」に強くこだわるモノづくりのDNAをもっています。

■会社概要

ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社(United Sports Brands Japan Inc.)

本社及びショールーム:〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビル20F

URL:https://www.unitedspb.jp/

プレス・取材依頼:marketing@unitedspb.jp

■取扱いブランド一覧

・McDavid (マクダビッド):https://www.mcdavid.co.jp/

・uhlsport (ウールシュポルト):https://uhlsport.jp/

・Therabody (セラボディ):https://therabody.jp/

・NATHAN (ネイサン):https://www.nathansports.jp/

・KT TAPE (ケイティテープ):https://kttape.jp/

・Cutters (カッターズ):https://www.cutterssports.jp/

・Shock Doctor (ショックドクター):https://www.shockdoctor.jp/