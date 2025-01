エディ・レッドメイン主演の新作ドラマ「ジャッカルの日」本日コメント入りオリジナル予告をYouTubeにて公開！

株式会社WOWOW[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mjqi90LhtC0 ]ー映画版に思い入れがあるエディ・レッドメインが初の製作総指揮&主演を務める新作ドラマ「ジャッカルの日」エディのコメント入りオリジナル予告をYouTubeに公開ー

英国の作家フレデリック・フォーサイスの人気小説で、1973年の映画化が有名な「ジャッカルの日」。その舞台を現代に移し、『博士と彼女のセオリー』で第87回アカデミー賞の主演男優賞に輝き、「ファンタスティック・ビースト」シリーズでも知られるエディ・レッドメインがすご腕の殺し屋ジャッカル役で新境地を開いた、話題のサスペンスアクションドラマを日本ではWOWOWが2/21(金)より配信、翌2/22(土)より放送を開始する。原作小説を軸に、時代背景や国際情勢など設定をみごとにアップデート。物語の面白さ、映像の美しさはもとより、映画をオマージュしたシーンや、欧州を舞台に壮大なスケールで描く緊迫のチェイスなど見応えたっぷり。2/21(金)の配信開始時には、第1話の無料配信が2週間の期間限定で決定!アプリをダウンロードするだけで、WOWOW未加入者でも登録なしに視聴が可能だ。気になった方は、ぜひこの機会にお楽しみいただきたい。

WOWOWでは、ドラマの放送・配信にあわせて、2/20(木)・21(金)に【海外ドラマ「ジャッカルの日」日本初登場!エディ・レッドメイン特集】として、『博士と彼女のセオリー』『リリーのすべて』を、ドラマの放送開始22(土)には【海外ドラマ「ジャッカルの日」日本初登場!伝説の殺し屋“ジャッカル”】と題して、今回のためにテレビ東京版にオリジナルで追加収録を行った初出しとなる『ジャッカルの日[吹替補完版]』と、ブルース・ウィリス主演『ジャッカル』が登場する。『ジャッカルの日[吹替補完版]』では、ジャッカル役の故・野沢那智さんの代役は、野沢さんの指導を受けた風間秀郎さん。その他、菅生隆之さん、牛山茂さん、田原アルノさんらベテラン声優が四半世紀を経て、同じ役柄を今回のために追加収録。必見だ。

エディ・レッドメイン主演「ジャッカルの日」コメント入り予告<1/31(金)17時公開>

https://youtu.be/mjqi90LhtC0

ストーリー

超一流の殺し屋“ジャッカル”は、ミュンヘンで3815mもの遠距離にいるドイツの次期首相候補マンフレートを狙撃するという困難な暗殺を成功させる。そんなジャッカルに新たな依頼が届く。IT起業家UDCことウレ・ダグ・チャールズの暗殺だ。彼はあらゆる資金の流れを透明化する“リバー”というソフトウェアをリリースしようとし物議を呼んでいた。

一方、英国秘密情報部(MI6)の捜査官ビアンカは銃器に詳しく、ミュンヘンでの狙撃に使われた特注の高性能ライフルを手掛かりに犯人を追い始める。協力者から情報を得ようとするが、予想外の事態に陥り……。

ジャッカルの日 (全10話)[WOWOWプライム] [WOWOWオンデマンド]

◆放送情報(https://www.wowow.co.jp/detail/202770):https://www.wowow.co.jp/detail/203593

2/22(土)午後11:00 スタート[第1話無料放送]

毎週土曜午後11:00(二カ国語版)/ 毎週火曜午後10:00(字幕版)

◆配信ページ(https://wod.wowow.co.jp/program/202770):https://wod.wowow.co.jp/program/202770

2/21(金)午前0:00 スタート[第1話無料配信 / 第2・3話先行配信]

エディ・レッドメイン主演「ジャッカルの日」完全ガイド!

2/1(土)午後11:50ほか

[無料放送・無料配信] [WOWOWオンデマンド]◆放送情報(https://www.wowow.co.jp/detail/203593):https://www.wowow.co.jp/detail/203593

◆配信ページ(https://wod.wowow.co.jp/pv/185212):https://wod.wowow.co.jp/pv/185212

※アプリのダウンロードなしで視聴可能

<関連特集>

海外ドラマ「ジャッカルの日」日本初登場!伝説の殺し屋“ジャッカル”(https://www.wowow.co.jp/special/022484)

★ジャッカルの日[吹替補完版]:2/22(土)午後6:15ほか

★ジャッカル:2/22(土)午後8:45ほか

海外ドラマ「ジャッカルの日」日本初登場!エディ・レッドメイン特集(https://www.wowow.co.jp/special/022459)

★博士と彼女のセオリー:2/20(木)午後10:45ほか

★リリーのすべて:2/21(金)午後11:00ほか

<WOWOWオンデマンド限定>

エディ・レッドメイン WOWOWスペシャルインタビュー [無料配信]

◆配信ページ(https://wod.wowow.co.jp/content/186261):https://wod.wowow.co.jp/content/186261 ※2/7(金)午前0:00より視聴可能

エディ・レッドメイン ジャッカルを語る[無料配信]

◆配信ページ(https://wod.wowow.co.jp/content/186263):https://wod.wowow.co.jp/content/186263 ※2/15(土)午前0:00より視聴可能