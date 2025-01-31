¥Ú¥Ã¥ì ¥â¥ë¥Ó¥À¡¢Firework¤ÎÆ°²è¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÈÇä¾å¤ò¸þ¾å
Æ³Æþ»öÎã
Firework Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢Country Manager¡§Âíß·Í¥ºî¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ú¥Ã¥ì ¥â¥ë¥Ó¥À¡×¤Î¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÆ°²è¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ°²è¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖFirework¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥ì ¥â¥ë¥Ó¥À¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¡¢¹ØÇãÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢¿·µ¬¸ÜµÒÁØ¤Î³«Âó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Firework³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://jp.firework.com/
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡§https://www.ueni.co.jp/
- ¥Ú¥Ã¥ì ¥â¥ë¥Ó¥À¡§https://www.pellemorbida.com/
1.¡¡Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¥Ú¥Ã¥ì ¥â¥ë¥Ó¥À¤Ï¡¢¡ÖÁ¥Î¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ¥²í¤Ê¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë30～40ÂåÃËÀ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤ä½÷À¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë²·Çä¤Î¸º¾¯¤ò¼õ¤±¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤ÈEC¥µ¥¤¥È¤Î¶¯²½¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤äÀÅ»ß²è¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿È¯¿®¤Ç¤â»ëÄ°¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢ÀïÎ¬¤Î²þÁ±¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò²ò·è¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËFirework¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.¡¡FireworkÆ³Æþ¤Î·Ð°Þ¤È³èÍÑÆâÍÆ
FireworkÆ³Æþ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢Ê£¿ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î¥µ¥¤¥Þ¥ëÇÛ¿®¤ä¡¢»ëÄ°¥Çー¥¿¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤äLINE¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥êー¥Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Ë¤â¥¢¥×¥íー¥Á¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
Firework¤òÆ³Æþ¸å¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°²è¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Â¿¥Á¥ã¥Í¥ëÇÛ¿®µ¡Ç½¡§¥á¥ë¥Þ¥¬¤äLINE¤òÄÌ¤¸¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¹ðÃÎ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢°Û¤Ê¤ëÇ¯ÎðÁØ¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ë¥êー¥Á¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¡£
- »ë³ÐÅª¤Ê¾¦ÉÊÁÊµá¡§¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤ËFirework¤Î¡Ö¥«ー¥Éµ¡Ç½¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤ä¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÉ½¼¨¡£»ëÄ°¼Ô¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
- »ëÄ°¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¡§¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÇÄ°®¤·¡¢»Üºö¤ÎPDCA¤ò¿×Â®¤Ë¼Â¹Ô¡£
¸½ºß¡¢¥Ú¥Ã¥ì ¥â¥ë¥Ó¥À¤Ç¤Ï½µ1²ó¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¿·¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ä»ÈÍÑ´¶¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÜµÒ¤Ë¶á¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤òEC¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤òÀ°È÷¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤¬¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Firework¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¡¡Æ³Æþ¸ú²Ì
FireworkÆ³Æþ¸å¡¢¥Ú¥Ã¥ì ¥â¥ë¥Ó¥À¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¤Î¸þ¾å¡§¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ëÄ°¼Ô¤Î¹ØÇãÎ¨¤¬Èó»ëÄ°¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£ÆÃ¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤ä¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¡£
- ¥µ¥¤¥ÈÂÚºß»þ´Ö¤Î²þÁ±¡§Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤ê¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÎË¬Ìä¼Ô¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¡£¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸ÜµÒÂÎ¸³¤¬¸þ¾å¡£
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÏ¢·È¡§¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ëÄ°¸å¤Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤ë¸ÜµÒ¤¬Áý²Ã¡£OMO¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÍ»¹ç¡Ë»Üºö¤¬¼Â¸½¡£
- ¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î³ÍÆÀ¡§Æ°²è»ëÄ°¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¹ØÇã¹ÔÆ°¤Î·¹¸þ¤òÇÄ°®¡£»Üºö²þÁ±¤Ë³èÍÑ¡£
4.¡¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¥Ú¥Ã¥ì ¥â¥ë¥Ó¥À¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤Å¸³«¤â¸¡Æ¤¡£¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Î³èÍÑ¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ë¤è¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤ä¿·µ¬¸ÜµÒ¤Ë¥êー¥Á¤¹¤ë»Üºö¤Î¶¯²½¡¢Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥ì ¥â¥ë¥Ó¥ÀÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
Fashion&Lifestyle»ö¶ÈÉô¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー ´äËÜ¾°Âç»á
¡ÖFireworkÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÆ°²è¤ò³èÍÑ¤·¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º»Üºö¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
FireworkÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
Firework Japan³ô¼°²ñ¼Ò Country Manager
Âíß·Í¥ºî
¡Ö¥Ú¥Ã¥ì ¥â¥ë¥Ó¥ÀÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æ°²è¤òÄÌ¤¸¤¿¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿À®¸ù»öÎã¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¤µ¤é¤ËÀ®²Ì¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÌÌÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Firework Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://jp.firework.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§jp_business@fireworkhq.com
¥Ú¥Ã¥ì ¥â¥ë¥Ó¥À¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.pellemorbida.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡§https://www.ueni.co.jp/