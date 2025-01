『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』プレイするだけでSSRジュ・ビオレ・グレイスが受け取れる！『グラクロ』×『神之塔』コラボリターンズ開催！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン向けシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ~光と闇の交戦(ひかりとやみのグランドクロス)~』(略称:グラクロ)において、1月31日(金)に、プレイするだけでSSRジュ・ビオレ・グレイスが獲得可能の『グラクロ』×『神之塔』コラボリターンズを開催するゲームのアップデートを実施いたしました。



◆『グラクロ』×『神之塔』コラボリターンズ開催!ゲームをプレイしてSSRジュ・ビオレ・グレイスを受け取ろう!

『グラクロ』×『神之塔』コラボリターンズでは、以下のイベントを開催いたします。

●『グラクロ』×『神之塔』コラボリターンズピックアップガチャ

新コラボキャラ【自由なスピリット】ウレック・マジノ、【紅炎の姫】蓮梨花が登場する「『グラクロ』×『神之塔』コラボリターンズピックアップガチャ」を開催いたします。本ガチャからは、【スレイヤー候補】ジュ・ビオレ・グレイス、【ザハードの姫】真田ユリ・ザハード、【隠された階】ザハード(データ)などが復刻ラインナップとして登場し、ガチャの回数に応じて貯まるマイレージ報酬では、600マイレージで『神之塔』コラボキャラ5体から1体を選択して獲得できます。この機会にぜひ手に入れてください。

・開催期間: 2月20日(木)メンテナンス前まで

●『グラクロ』x『神之塔』コラボリターンズログインボーナス

イベント期間中、ゲームに毎日ログインすると、最大でコラボピックアップチケット30枚、ダイヤ70個を獲得可能です。

・開催期間: 2月20日(木)メンテナンス前まで

●『グラクロ』x『神之塔』コラボリターンズスペシャルミッション

ミッションをクリアすると育成素材やガチャチケットを獲得できます。さらに全ミッションクリアでSSR【スレイヤー候補】ジュ・ビオレ・グレイスを受け取ることができるので、ぜひミッションをクリアして受け取ってください!

『グラクロ』×『神之塔』コラボリターンズでは、他にも「コラボリターンズルーレットイベント」や「ダイヤペイバックイベント」、「コラボイベント試練の塔」などのイベントも開催しております。

本アップデートやイベントの詳細については、公式サイトのお知らせや公式Xをご確認ください。

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式サイトお知らせ:1/31(金)メンテナンス内容のご案内

https://7taizai.netmarble.jp/notice/view/14213

・『グラクロ』×『神之塔』リターンズ特設サイト

https://7taizai.netmarble.jp/event/towerofgod2/

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式X

https://x.com/7taizai_GrandX

◆神之塔とは◆

物語の舞台は、「頂上に登れば、財産も権力も、何でも欲しいものが与えられる」という伝説の「神之塔」。自分の全てだった少女・ラヘルを追いかけ、塔に飛び込んだ少年・夜。しかし、彼の冒険は予想外の試練と秘密に満ちていてー。 次々と降りかかる試練、塔を目指し集まった猛者たちのあいだで、夜は自分自身の真の姿を知ることになる・・・。一度も太陽を見たことがない少年・夜と、ただ星空を追い求める少女・ラヘルを中心に描く冒険ファンタジー作品。

「神之塔」は、巨大で神秘的な塔の下に住む少年と、その友人たちを中心に描かれるファンタジーウェブトゥーンとして、2010年7月よりNAVER WEBTOONで連載を開始し、日本でも2018年より「LINEマンガ」にて連載中です。全世界で60億以上もの閲覧数を記録し、TVアニメ第2期となる『神之塔 -Tower of God-』が2024年10月より放送された人気作品です。

・『神之塔』(LINEマンガ)

https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0000197

・TVアニメ『神之塔 -Tower of God-』公式サイト

https://tog-anime.com

(C)NS,K/TSDSRP,M (C)NS,K/TSDSDJP,TX (C)NS,K/TSDSFKAP

Original Comics from WEBTOON(TM) (C) SIU

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

◆『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』とは◆

『七つの大罪 ~光と闇の交戦(ひかりとやみのグランドクロス)~』は、鈴木央氏原作のコミックを映像化した大人気TVアニメ『七つの大罪』の世界をスマートフォンで体験できるシネマティックアドベンチャーRPGです。ゲームタイトルに使用している「グランドクロス(交戦)」とは、〈七つの大罪〉と闇の勢力間の巨大な戦いの前兆を暗示しており、TVアニメ『七つの大罪』の世界観を徹底的に再現した作品となっております。

◆『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』について◆

[ タイトル ] 七つの大罪 ~光と闇の交戦~

[ ジャンル ] シネマティックアドベンチャーRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble F&C Inc.

[ 対応OS ]iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2019年6月4日

◆『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』アプリダウンロード

【App Store】

https://itunes.apple.com/jp/app/id1268959718

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.nanatsunotaizai

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式サイト

https://7taizai.netmarble.jp

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式X

https://x.com/7taizai_GrandX

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UColPXjQjjdrTUXSizIDwcrA

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 プロモーションムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FrZlpYyxxOo ]

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記の全てのコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS

(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

(C)Original Comics from WEBTOON(TM) (C) SIU WEBTOON(TM), NAVER WEBTOON(TM), LINE WEBTOON(TM) and WEBTOON logo are trademarks or registered trademarks of NAVER WEBTOON Ltd. and its affiliates. All Rights Reserved.

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.

もしくは、下記のコピーライトを記載ください。

(C)NS,K/TSDSRP,M (C)NS,K/TSDSDJP,TX (C)NS,K/TSDSFKAP

Original Comics from WEBTOON(TM) (C) SIU

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

◆TVアニメ「七つの大罪 憤怒の審判」について◆

かつて王国転覆をはかったとされる伝説の逆賊・〈七つの大罪〉。今もなお執拗に、そのお尋ね者を追うは、王国の要・一騎当千の聖騎士たち。しかし、切なる想いを胸に秘め、〈七つの大罪〉を捜す一人の少女が現れた時、世界の様相を一変させるとびきりの冒険! 痛快無比のヒロイック・ファンタジー。TVアニメシリーズは各配信サイトにて配信中!

■「七つの大罪 憤怒の審判」アニメ公式サイトURL

https://www.7-taizai.net/

(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

