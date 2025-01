【SHAKEUP（シェイクアップ）】 見た目も中身も過去最高の自分に。大人の男性向け英国発スキンケアブランドが2025年2月6日（木）日本初上陸！

株式会社 イー・エフ・インターナショナル

英国発のメンズスキンケアブランド「SHAKEUP(シェイクアップ)」が、2025年2月6日(木)より日本に初上陸します。仕事や家庭、趣味で忙しい大人の男性をターゲットに、毎日使いやすいシンプルなスキンケアアイテムを提案し、「見た目も気分も過去最高の自分」を目指す男性を応援します。当社公式オンラインストア「エフィと香りの暮らし」および全国のセレクトストアで販売を開始。発売を記念し、抽選で10名様にSHAKEUP製品を体験できるモニターキャンペーンを開催いたします。

SHAKEUPは、忙しい日々を送る40代以上の大人の男性に最適なスキンケアブランド。セルフケアを通じて、自信の持てる肌を実現します。メンズ肌は厚みがあり皮脂の分泌が多く、毛穴の目立ちやテカリ、シェービング後の肌荒れ、紫外線によるシミなどといった悩みを持つ方が多く、SHAKEUPはこれらの悩みに特化し、スキンケア成分を贅沢に配合しながら、肌を自然に整える機能も兼ね備えた高機能アイテムを開発しました。

アイテムのラインナップは、BBクリーム、洗顔料、化粧水、アイクリームなど計6種類。英国紳士に人気の「BBティントモイスチャー」は、すぐに隠したい毛穴やシミを簡単ひと塗りで自然にカバーし、肌のトーンを均一に整えます。また、塗った瞬間から目元に潤いとハリを与え、若々しい印象へ導くワインエキス配合のアイクリーム、テカリの原因となる過剰な皮脂をコントロールする保湿ジェルや、天然由来のピーリング成分配合の化粧水など、スキンケア初心者でも簡単に取り入れられるシンプルで効果的なスキンケアルーティンを提案します。

モニターキャンペーンを開催

「忙しい大人のシェイクアップチャレンジ」 モニターキャンペーン開催!

抽選で10名様に当たるモニターキャンペーンを実施します。スキンケアに関心はあるけれど、時間がない、どれを使えばいいかわからない--そんな男性に向けたキャンペーンです。

■ 応募期間: 2025年2月6日(木)~2月28日(金)

■ 応募方法: 応募フォームから簡単なアンケートに答える。

■ 詳細は下記サイト、公式SNSアカウントよりご確認ください。

エフィと香りの暮らしオンラインストア内応募ページ:https://effie.store/blogs/news/shakeup-202502

インスタグラム:https://www.instagram.com/e.f.international/

多様な価値観を尊重したパッケージカラー

SHAKEUPのパッケージは、これまでメンズカテゴリーを支配してきた「ブラック・ホワイト・ネイビー・グレー」といった定番色から脱却し、シンプルでありながら印象的なグリーンを採用。個々のライフスタイルに合わせた選択ができる現代的なアプローチを反映したパッケージデザインは、どんなシーンでもスタイリッシュに活躍します。

POINT

■ 多機能かつ高性能な製品を開発し、簡素化したスキンケアルーティンを実現

スキンケアやメンズコスメに興味はあるが、何を使えばいいか分からない男性にもハードルが低いルーティンを提案しています。臨床的に証明されたスキンケア成分を使用し、目に見える肌のトーンや質感を瞬時に整えながら、長期的な肌の健康維持の両方を叶えます。

■ 肌にも環境にも優しいクリーンビューティーな選択

全ての製品は、PeTA認証*を取得したヴィーガンコスメで、原料調達から製造まで全ての工程において動物実験を行っておりません。また、環境に配慮した再生可能素材のパッケージを採用し、持続可能な社会実現にも貢献しています。

*PeTAは「People for the Ethical Treatment of Animals」(動物の倫理的扱いを求める人々の会)の略称で世界最大級の動物愛護団体です。動物虐待をなくすことを使命としています。

商品ラインナップ

BBティントモイスチャー

容量:50ml 価格:6,500円(税別)

カラー:3色

さっと手で塗るだけで、さりげなく健康的な印象へ。気になる毛穴やシミ、ニキビ跡などを自然にカバーするUVカット機能付き(SPF25)日中用保湿クリーム。洗顔料や石けんで洗い落せます。

デイリーフェイスウォッシュ(洗顔料)

容量:125ml 価格:3,200円(税別)

ジェル処方で古い角質やべたつく皮脂を毛穴の奥までスッキリ洗い落す「泡立てない」洗顔料。ヤナギ樹皮エキス、AHA(フルーツ酸)が肌のざらつきをオフし、明るく、クリアな肌へ導きます。

マットエフェクト保湿ジェル

容量:50ml 価格:5,800円(税別)

テカリゼロで一日中うるおいキープ。過剰な皮脂によるべたつきを抑える、軽い付け心地の保湿ジェル。バイオテクノロジー成分「マトマリン」が肌を引き締め、疲れた肌をマットな素肌感のある見た目印象に。

クラリファイトナー(化粧水)

容量:200ml 価格:4,000円(税別)

肌のざらつきやくすみが気になる、ターンオーバーの乱れた肌をサポートし、なめらかな肌へ。天然由来のピーリング成分「グリコール酸」が古い角質をやさしくケアし、「ウィッチヘーゼルエキス」*がカミソリ負けや肌の炎症をケアします。

*2 ハマメリス水

プロユース セラム(美容液)

容量:30ml 価格:9,200円(税別)

今と未来の肌に自信を。乾燥小じわや日焼けダメージによるシミをマルチにケアする美容液。「ツボクサエキス」*などの天然成分が、肌のターンオーバーを促し、健康的で若々しい印象に。

* ツボクサ葉エキス

リフティングアイクリーム

容量:15ml 価格:7,400円(税別)

ワインの恵み×「Inst'Tight」*配合で、目元に若々しい輝きを呼び覚ますアイクリーム。目の周りの肌を瞬時に引き締め、目尻の小じわや疲れた目元、たるみをとり、すっきりとした印象に整えます。

*Inst'Tight(インスタイト): 水、グリセリン、アメリカサイカチ種子エキスで構成。お肌が引き締まるのを実感する成分

About Brand

SHAKEUPは、大人の男性の肌悩みに特化し、塗った瞬間目に見える効果と長期的な肌の健康の両方を実現する英国発のスキンケアブランドです。忙しい日々の中でもシンプルに使える高機能なスキンケアで、手軽に肌のコンディションを整え、自信を高めるアイテムを展開。全ての製品において、PeTA認定*のビーガン処方、クルエルティーフリーのクリーンビューティーを実現し、2024年には環境・社会への貢献が評価されB Corp認証*を取得。サステナブルな視点からも注目されています。

創業者のシェーン&ジェイク・シュー兄弟は、「SHAKEUPがすべての男性の身だしなみを整え、毎日100%の見た目印象と気分を味わえるようにすること。」をビジョンに掲げ、スキンケアを通じて自信に満ちた毎日をサポートしています。



*1 PeTAは「People for the Ethical Treatment of Animals」(動物の倫理的扱いを求める人々の会)の略称で世界最大級の動物愛護団体です。動物虐待をなくすことを使命としています。*2 B Corp(Bコーポレーション)とは、社会や環境に配慮した事業活動を行う企業に与えられる国際的な認証制度です。

取り扱い場所:

エフィと香りの暮らしオンラインストア

同サイト内で2025年2月1日(土)より公式ブランドサイトをオープンします。

URL: https://effie.store/collections/shakeup(https://effie.store/collections/shakeup)

全国のライフスタイルショップ、セレクトショップ(予定)

<企業情報>

企業名:株式会社イー・エフ・インターナショナル

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-6

設立 :1989年10月

事業内容 :フレグランスブランド、生活雑貨、化粧品ブランドの輸入、販売