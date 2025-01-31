医療情報誌 月刊『集中』2025年2月号 巻頭インタビュー 賀来満夫・東京iCDC 所長／集中OPINION 東 国幹・財務大臣政務官 他

集中出版株式会社▲ 月刊『集中』２月号巻頭インタビュー

賀来 満夫 東京iCDC 所長、東北大学名誉教授

感染症の脅威に多角的な視点で対応 ～人と人の繋がりが感染症の「最強のワクチン」に～

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2502_KantoInterview.pdf

Art in Hospital

東大寺福祉療育病院 千年の歴史と願いが安らぎを生む

「癒しと安らぎの環境」フォーラム2024 式典・懇親会・チャリティコンサート リポート

・癒しと安らぎの環境賞2024

・集中医療大賞2024

・集中医療大賞・高久史麿特別賞2024

・集中医療大賞・特別賞2024

・「癒しと安らぎの環境」コンサート2024

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2502_Forum2024.pdf

集中OPINION

東 国幹 衆議院議員、財務大臣政務官

国の安全保障を政策の核に据えて 「当たり前の先進国」の実現目指す

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2502_ShuchuOPINION.pdf

CONTENTS政治

・「普通選挙権」100年、再び試される政党政治

・2025年の年金制度改革の厚労省案出揃う

・段階的に進められる高額医療費制度の見直し

・厚労省ウォッチング

後発医薬品の品質不正に悩まされる厚労省

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2502_kw202.pdf

・厚労省人事ウォッチング

増える女性管理職、その手腕は？

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2502_kjw88.pdf

・政界サーチ

政治の激動孕み通常国会始まる

経済

・美容外科の破綻が増加、直美も経営を悪化要因に

社会

・マイナ保険証の本格稼働とその先に描く未来とは

・未確認情報

SNS詐欺が増加、医師はカモとして狙われる?

無くならないイントレ、市場管理は「性悪説」へ

経営

・医師増加時代に進行する医師不足の現状

連載

・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士

・医師が患者になって見えた事

加藤 雄大 長野県立総合リハビリテーションセンター リハビリテーション科／上

塚崎 朝子 ジャーナリスト

・「日本の医療」を展望する世界目線

真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師

・私の海外留学見聞録

長島 梧郎

聖マリアンナ医科大学 執行役員（多摩病院担当）脳神経外科 教授、川崎市立多摩病院 病院長

・Our recommendation 仏蘭西料理 La Terrasse “irisee”／Droit

・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表

・患者のキモチ 医師のココロ

香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長

・立木冬麗の「星の運勢診断」

・ブックレビュー

・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト

医療情報誌 月刊『集中』とは

病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。

【媒体概要】

媒体名：集中／Medical Confidential

定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）

判 型：B5判

発売日：毎月末

【定期購読のお申込】

https://www.medical-confidential.com/subscription/

集中出版株式会社について

医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL： https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師519人はこちら

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2404_519Dr.pdf

日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。

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