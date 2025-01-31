銀行保証付私募債の引受けについて（有限会社アドバンスオオヤマ）
株式会社中国銀行
- 銘 柄 名 ：有限会社アドバンスオオヤマ 第２回無担保社債 （当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：５０百万円
- 発 行 日 ：令和７年１月３１日（金）
- 発行期間：５年
- 返済方法：定時償還（半年毎分割償還）
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
- 所 在 地 ：広島県三次市西酒屋町６９２番地２
- 連 絡 先 ：０８２４-６３-０３４５
- 代 表 者 ：大山 春繁
- 業 種 ：警備業
- 資 本 金 ：５百万円
- 売 上 高 ：３０８百万円（令和６年５月期）
- コメント： 当社は平成１１年４月に創業し、高速道路および一般道の工事、工事関係者の安全と一般車両の円滑な交通確保をするために交通規制作業をおこなっています。今後も安全を第一にお客さまからのニーズに対応する企業を社員一丸となり目指します。
当行は、１月３１日（金）に、有限会社アドバンスオオヤマの銀行保証付私募債の引受けと財務代理人を務めることになりました。
１．銀行保証付私募債の内容
- 銘 柄 名 ：有限会社アドバンスオオヤマ 第２回無担保社債 （当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：５０百万円
- 発 行 日 ：令和７年１月３１日（金）
- 発行期間：５年
- 返済方法：定時償還（半年毎分割償還）
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
２．当社の概要
- 所 在 地 ：広島県三次市西酒屋町６９２番地２
- 連 絡 先 ：０８２４-６３-０３４５
- 代 表 者 ：大山 春繁
- 業 種 ：警備業
- 資 本 金 ：５百万円
- 売 上 高 ：３０８百万円（令和６年５月期）
- コメント： 当社は平成１１年４月に創業し、高速道路および一般道の工事、工事関係者の安全と一般車両の円滑な交通確保をするために交通規制作業をおこなっています。今後も安全を第一にお客さまからのニーズに対応する企業を社員一丸となり目指します。