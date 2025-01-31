生中継！第2１回一ノ蔵 立春朝搾り 当日の舞台裏をYouTube生配信でお見せします
2月３日は立春。二十四節気の始まりの日で暦の上では春を迎え、その立春を祝うお酒が立春朝搾り。株式会社一ノ蔵（宮城県大崎市松山、代表取締役社長 鈴木 整）は、2月３日の立春に一ノ蔵立春朝搾り（※１）を発売する。立春当日の午前零時から始まるお酒の搾り作業から瓶詰め、出荷までの模様を4部構成でYouTube生配信を行う。一ノ蔵総杜氏 門脇による酒質の説明もリアルタイムでお聞きいただける。当日の生配信ならではの製造各所のリアルタイムの動き、臨場感をお楽しみいただきたい。
【一ノ蔵立春朝搾りYouTube生配信】
2025年2月2日（日）23時50分頃 ～ 3日（月）9時30分頃 4部構成
・第1部 2月２日 23時50分頃 ～ 2月３日 0時10分頃
上槽（お酒を搾る）作業開始
・第2部 1時00分頃 ～ 1時10分頃
杜氏による酒質確認
・第3部 5時45分頃 ～ 6時00分頃
瓶詰め開始
・第4部 9時05分頃 ～ 9時50分頃
立春朝搾り開会式 出荷
YouTube一ノ蔵公式チャンネルにてご視聴ください。
https://www.youtube.com/@ichinokura4u
ライブ配信後も見逃し配信をYouTube一ノ蔵公式チャンネルで視聴可能。
※１立春朝搾りとは、日本名門酒会（株式会社岡永）が1998年（平成10年）に企画した春の祝い酒。一ノ蔵は2005年(平成17年）から参加し今回で21回目を迎える。今年は35都道府県41蔵元が参加し、当日でおよそ27万本（720ml換算）を出荷する、日本で同一銘柄として一番出荷される立春の一大イベント酒です。その内一ノ蔵では19,450本の出荷を計画し、昨年に続き、日本一の出荷数量を目指す。
https://prtimes.jp/a/?f=d63535-177-64c13cab6ea213212a4fdac7db18bcde.pdf
一ノ蔵立春朝搾りが買えるのは日本名門酒会宮城支部、北東北支部、山形支部の加盟店合計41店のみ。当日の販売、在庫状況は取り扱い店舗へ問い合わせ願います。
取扱店リスト：令和７年一ノ蔵立春朝搾り買えるお店はこちら(pdfダウンロード)(https://ichinokura.co.jp/wp-content/uploads/2024/12/%E2%97%8E%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B4%E7%AB%8B%E6%98%A5%E6%9C%9D%E6%90%BE%E3%82%8A%E8%B2%B7%E3%81%88%E3%82%8B%E5%BA%97%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89.pdf)
一ノ蔵 立春朝搾り
一ノ蔵 純米吟醸生原酒 立春朝搾り
アルコール分：16％
精米歩合：50％
原料米：蔵の華（宮城県産米）100％
容 量：720ｍｌ
価 格：1,980円
（税込希望小売価格）
蔵元出荷日：令和7年２月3日(月)
販売先：日本名門酒会宮城支部、
北東北支部並びに山形支部は一部加盟店
▶「一ノ蔵 純米吟醸生原酒 立春朝搾り」詳細ページ：https://ichinokura.co.jp/news/8365
お問合せ
株式会社一ノ蔵
〒987-1393 宮城県大崎市松山千石字大欅14番地
電話0229-55-3322（代）
営業時間 平日9:00～17:00
URL https://ichinokura.co.jp/
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